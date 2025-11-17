Victoria Federica vuelve a enfadar a su tío, Felipe VI, por su ostentación

Victoria Federica, de 25 años, ha vuelto a situarse en el centro de la atención mediática, aunque esta vez no por asuntos familiares, sino por un accesorio que ha desatado comentarios y controversia. La joven, nieta del rey emérito Juan Carlos y sobrina del rey Felipe VI, ha demostrado una vez más su gusto por la moda española con un bolso que no ha dejado indiferente a nadie.

La influencer y habitual de los titulares por su estilo cercano a la Generación Z ha elegido un diseño que combina artesanía, exclusividad y un marcado sello español. Su última elección: un bolso de Loewe, valorado en 3.600 euros, que se ha convertido en la pieza estrella de su look. El modelo, inspirado en la obra de la artista Anni Albers, mezcla jacquard de algodón bordado a mano con detalles en lana 3D, ofreciendo un aire sofisticado y moderno a la vez. Con su formato de cubo característico, el bolso incluye cierre de cremallera, bolsillo exterior e interior y correa ajustable, lo que lo convierte en un accesorio versátil y muy codiciado.

Entre el estilo y la polémica familiar

Aunque para muchos este tipo de adquisiciones son simplemente un guiño a la moda de lujo, en el contexto familiar generan cierta incomodidad. Según fuentes, Felipe VI no vería con buenos ojos la ostentación de Victoria Federica, ya que su posición dentro de la familia requiere cierta discreción, especialmente frente a la opinión pública. Esta no es la primera vez que la nieta del emérito genera comentarios por su manera de lucir artículos exclusivos; sin embargo, este bolso en particular ha reavivado la discusión sobre el equilibrio entre estilo personal y responsabilidad pública.

Más allá de la polémica, la joven consigue que cada una de sus elecciones de moda sea un tema de conversación. Expertos en tendencias señalan que Victoria Federica tiene un talento especial para transformar un look sencillo en un estilismo llamativo, capaz de marcar la pauta entre sus seguidores y entre quienes siguen la moda española de cerca. Su última adquisición demuestra, además, un compromiso claro con diseñadores nacionales, reafirmando la relevancia de marcas como Loewe en el armario de la realeza joven.