Zarzuela instala captadores de polvo y aspiradoras con tubo por las fobias de Letizia con la limpieza

Si la Reina Letizia destaca por alguna cosa, es por ser una mujer sumamente obsesiva y perfeccionista. Desde su llegada a la Casa Real ha quedado muy claro que su presencia hace que todo el mundo esté tenso y preparado para tener que soportar una serie de exigencias, gritos y malas palabras a la mínima que hay algo que no le gusta. Y en este sentido, tal y como aseguran los trabajadores y trabajadoras del hogar en Zarzuela, cada día hay algo que hace que Letizia pierda los nervios. Ella lo ve todo, pero no limpia nada. Es muy buena dando órdenes y reprimendas.

En este sentido, el gran enemigo de la consorte es el polvo. Detesta ver una mota de polvo en cualquiera de las superficies de residencia en la que esté. No acepta que algo no esté como los chorros del oro. Es por este motivo que, para salvaguardar a todo el mundo, Casa Real ha adquirido la maquinaria más puntera para poder garantizar la limpieza e higiene máxima en el Palacio de la Zarzuela. Y esto se ha realizado con la instalación de captadores de polvo y aspiradoras con tubo.

Mantenerlo todo limpio y en perfecto estado

Más allá del polvo, otra preocupación es que todos los objetos de tela que hay en Zarzuela deben estar en perfecto estado. Son elementos realizados por los mejores diseñadores y con unos materiales, a veces, muy sensibles. Por lo que es crucial usar sistemas muy caros y de calidad como lo son los captadores de polvo, los cuales se encargan de limpiar sin maltratar los materiales y telas de los muebles de Zarzuela.

En este sentido, para las estancias y los suelos, se usan aspiradoras con tubo para dejar sin nada de polvo ni el suelo ni otras superficies menos sensibles. El baño también es limpiado con bayetas especiales y una serie de productos que hacen que no se conserve ni un solo mal olor. Permitiendo que Letizia haga sus necesidades sin ningún tipo de problema ni asco.

Así pues, para satisfacer todas y cada una de las obsesiones y necesidades de Letizia, en Casa Real han instalado captadores de polvo y aspiradoras con tubo para mantenerlo todo limpio y en perfecto estado de conservación.