Zarzuela ofrece el regreso a Juan Carlos a cambio de salvar a la reina Sofía

A lo largo de los últimos meses, Juan Carlos I ha tomado la decisión definitiva de dejar atrás su antigua vida en Abu Dabi. Ya no se sentía ni feliz ni cómodo en los Emiratos Árabes, donde encontró la soledad y un vacío que solamente un regreso a su tierra iba a ser capaz de llenar. Además, si a todo esto le sumamos un grave deterioro físico y mental, queda un cuadro ideal para que el emérito sienta la necesidad de volver a su tierra. Algo que no le hace demasiada ilusión a un Felipe VI, que ha vivido muy tranquilo mientras su padre ha estado lejos.

La realidad es que tanto Felipe VI como Juan Carlos I están más que convencidos de que su regreso es inevitable. Solamente es cuestión de tiempo y de ver cuáles son las condiciones definitivas de esa vuelta a casa. Es por este motivo que, lejos de permitir un regreso sin nada a cambio, Felipe VI ha llegado a la conclusión de que lo mejor es que, como mínimo, pueda sacar algo a cambio de parte de su padre.

Podrá vivir en Portugal, a cambio de una promesa

A pesar de que no va a poder estar en España, Juan Carlos I está encantado de poder volver a la Península Ibérica de la mano de Portugal. Concretamente en la localidad de Cascais, donde ya tiene a su disposición una residencia de máximo lujo con todo tipo de adaptaciones realizadas para que sea accesible para una persona como él, con movilidad reducida. Sin embargo, esos lujos van a cambio de una promesa que no puede incumplir por nada del mundo.

Felipe VI necesita asegurarse de que no va a haber más líos alrededor de la figura de su madre, quiere que esté en paz y sin que los recuerdos del pasado la atormenten. Es por este motivo que llegó a un acuerdo con Juan Carlos I para que en sus memorias no contara absolutamente nada malo de ella. De hecho, según se dice, la emérita podría salir con la imagen reforzada.

Así pues, Felipe VI ya tiene una moneda de cambio para poder sacar algo de tajada del regreso inevitable de su padre a la Península Ibérica, donde ya tiene hasta una mansión en Cascais, Portugal.