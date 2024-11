Acusan a Shakira de ser mala madre con Milan y Sasha en Miami

No es ninguna sorpresa para nadie que Shakira sea una de las mujeres más solicitadas del mundo. La cantante colombiana es una auténtica referente en el mundo de la música, hecho que, junto a su nueva vida en Miami, ha provocado que Shakira pase mucho menos tiempo del que le gustaría, al lado de sus hijos, los cuales se están sintiendo muy abandonados por su madre, que está priorizando su trabajo y bienestar personal al de sus hijos.

Y es que, a diferencia de lo que ocurría cuando vivían en Barcelona y Gerard Piqué también podía estar presente en el día a día de Milan y Sasha, en Miami, se pasan prácticamente todo el día acompañados de una persona de la máxima confianza de Shakira o de sus abuelos. Pero ninguna de esas personas tiene el papel que, en su momento, tenían Piqué o la propia Shakira, que han perdido mucha presencia en la vida de los pequeños, que cada vez extrañan más Barcelona. Y es que cada vez se habla más de un papel pésimo de Shakira como madre.

Shakira ni desayuna en casa

Estos últimos tiempos han sido un momento de auténtico despegue por parte de Shakira, que, tras un tiempo más calmada, ha vuelto a convertirse en una habitual en las listas de novedades, algo que le está quitando mucho tiempo en su vida: “Solo me dejaron los domingos libres. No me dan tiempo ni de desayunar”. Así expresó como de apretada está su agenda en sus historias de Instagram.

Ante esta situación, además de la propia Shakira, que no para por casa, los más afectados están siendo sus hijos, Milan y Sasha, que se pasan días enteros sin ver a su madre en casa. Algo que estaría afectando a su bienestar emocional, pues, según Shakira, se habían mudado a Miami para estar juntos y vivir tranquilos, lejos de los paparazzis, algo que no ha pasado.

Sin Piqué, los hijos se sienten solos

Si bien es cierto que Shakira siempre ha sido una mujer de muchos compromisos, la realidad es que, antes, en Barcelona, si ella no podía, era el padre el que se encargaba de acompañar a Milan y Sasha hasta el colegio y pasaba las horas del día con ellos. Ahora, con Piqué viviendo a miles de kilómetros, eso ya no puede pasar, pues, por decisión de Shakira, sus hijos están lejos de su hogar y sintiéndose más solos que nunca.