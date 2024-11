Belén Esteban, atemorizada por la vuelta de Jesulín de Ubrique

Hace unos días Jesulín de Ubrique regresaba a los ruedos en la localidad sevillana de Guillena, y lo hacía junto a Cayetano Rivera en una corrida benéfica.

Allí se dejó ver sonriente y, lo que es más importante, visiblemente recuperado de una angina de pecho que padeció el mes pasado, a la vez que su mujer, María José Campanario, ingresaba en dos ocasiones en un hospital gaditano debido a otras complicaciones de salud de las cuales no ha querido dar detalles.

Es por eso que la odontóloga ha preferido reposar en su domicilio de Arcos de la Frontera, todo ello con el fin de recuperarse lo antes posible. "Estoy mejor, gracias a todos los que habéis estado pendientes. Todo va volviendo a su lugar", escribía Campanario hace unos días en sus redes sociales junto a una imagen en la que se muestra contenta.

Belén Esteban habla sobre Jesulín de Ubrique

Por otro lado, y a la espera de que el matrimonio recupere la total normalidad en su vida tras estos problemas de salud, cabe destacar que Belén Esteban habló en su momento de cómo se enteró del microinfarto de su ex: “Estaba con mi marido y unos amigos comiendo cuando María Patiño me dio la noticia sobre las 14:00. Tengo que ser sincera y decir que me asusté. No llamé a nadie, solo a la persona que tenía que llamar porque es su padre y porque no tiene tres hijos, tiene cuatro. Le puse un mensaje porque hay un cambio de horario enorme. No quería que se enterara por redes sociales, ya que la noticia era 'trending topic'. No quería que se asustara”, comenzó diciendo.



“Le deseo que esté bien, que se recupere. Está haciendo todo bien, yendo al médico y haciéndose pruebas. Entiendo que se asustara con el dolor en el pecho porque siempre piensas en lo peor. Él no es una persona que esté acostumbrado a ir al hospital, solo cuando ha tenido accidentes o cogidas en la plaza. Siempre fue muy sano. Me parece bien que no quisiera que su familia se enterara para que no sufrieran. No tengo ninguna relación con nadie de ellos, ni creo que la vayamos a tener ya en la vida. Pero cuando me lo dijiste, la verdad es que me asusté y lo que quiero es que se ponga bien. Una cosa no quita la otra", sentenció.

Es por eso que, ahora que el torero se encuentra en buenas condiciones, y dejando el susto de lado, ¿volverá a la carga la colaboradora si la situación así lo requiere?