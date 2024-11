Exclusiva: el nuevo y polémico trabajo de Canales Rivera tras su tormentosa salida de la televisión

Canales Rivera lleva más de un año alejado de la pequeña pantalla a raíz de que en junio de 2023 el programa 'Sálvame llegase a su fin'. El primo de Fran Rivera compaginó su carrera como torero con su faceta televisiva, protagonizando algunas tramas sentimentales, tanto con sus exparejas como con la modelo Alba Carrillo. De ahí no salió precisamente bien parado, y quedó tachado de 'mujeriego' e 'infiel'.

Ahora, en noviembre del 2024, su situación es totalmente diferente. Este digital se puso en contacto con él hace unas semanas y el gaditano confesó que no estaba haciendo nada relacionado con los medios de comunicación, ni tampoco tenía ningún tipo de interés en ello, ya que salió bastante destrozado de su última etapa en televisión y necesita recuperarse por completo. El torero comentaba que, dejando su pasado de lado, "por lo demas estoy muy bien, increiblemente tranquilo. Estoy disfrutando con la familia y con los amigos en Cádiz".

Ahora, Don Balón ha podido confirmar por fuentes de total solvencia que Canales Rivera se dedica en la actualidad a lo que en Andalucía llaman "corretaje", o lo que es lo mismo, corredor de fincas. Se trata de un profesional que se dedica a realizar gestiones de índole comercial entre el propietario de una finca rústica y un potencial comprador. Esa es la definición original. Una profesión que, al parecer, no está del todo bien vista en la citada comunidad autónoma.

Polémica por el nuevo trabajo de Canales Rivera lejos de la televisión

Bien, pues la fuente que informa a este medio de este nuevo trabajo del torero, asegura que "esta es una forma de ganar mucho dinero fácil sin hacer nada". Además, esta persona se sorprendió cuando un familiar suyo, poseedor de una finca en venta, "dice que ya tiene un comprador desde hace meses, a pesar de que habíamos dejado claro que no queríamos intermediarios porque no nos corría prisa venderla y queríamos una venta legal. Y resulta que vemos que aparece Canales Rivera como corredor o intermediario", asegura la fuente. "Canales ni habló, se sentó allí a escuchar y a ver si se hacía la venta para ver si se llevaba la comisión que en estos casos puede ir desde el 10 al 20% del total de la venta", explica. Al ver la situación, el familiar de la fuente se negó a la oferta, porque no le ofrecían su valor real y la finca tenía un valor de mercado mucho más alto.