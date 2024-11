Gerard Piqué llamó a Shakira para zanjar la disputa con sus hijos, Milan y Sasha

Desde el primer momento en que Shakira decidió poner fin a su relación con Gerard Piqué, los hijos de la cantante pasaron a ser una de las principales preocupaciones de la colombiana. Y es que, lejos de aceptar que se quedaran en Barcelona cerca de su padre, Shakira se llevó a Sasha y a Milan a vivir junto a ella a Miami, donde pasaron a estar muy lejos de su padre.

En este sentido, la excusa de la distancia y las horas de vuelo ha servido para que la de Barranquilla bloqueara varios intentos por parte de Piqué, de pasar tiempo con sus hijos, reduciendo al mínimo ese pacto de 10 días al mes al que llegaron. Una situación que no solo está afectando a los niños, que no pueden estar cerca de su padre, sino que también ha hartado a un Piqué que ha dicho basta a que Shakira use a Sasha y Milan como un arma para hacerle daño.

Piqué quiere a sus hijos cerca

Es evidente que por su apretada agenda y vida empresarial, Piqué no puede ser ese padre absolutamente presente que le gustaría ser si sus hijos están viviendo en Miami. Es por este motivo, que según fuentes de Estados Unidos, el equipo de abogados de Shakira habría recibido una contundente llamada de Gerard Pique, exigiendo que ponga fin al bloqueo a las visitas de Piqué a sus hijos y viceversa.

Y es que, como ya os contamos, Shakira no permite viajes rápidos a Barcelona a sus hijos durante la época escolar, hecho que ha imposibilitado que Piqué pueda estar con ellos en la ciudad condal, lo cual habría acabado con la paciencia del exfutbolista, que no está dispuesto a tolerar más ese tipo de comportamientos por parte de Shakira.

Piqué lo ve como una venganza personal

La realidad es que lejos de considerar el comportamiento de Shakira como una medida protectora hacia sus hijos, Piqué y su equipo consideran que la colombiana está usando a sus hijos como un arma para hacerle daño. En este sentido, desde el entorno del catalán, tienen muy claro que si persiste esa actitud van a ir con todo para obligar a Shakira a flexibilizar las visitas de sus hijos a Barcelona.

Además, si algo tiene claro Piqué es que tanto Milan como Sasha tienen muchas ganas de visitar más asiduamente Barcelona, donde, además de tener a su familia paterna, a la cual adoran, también tienen gran parte de sus amigos, los cuales hicieron durante su etapa escolar en nuestro país.