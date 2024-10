Qué fue de Isaac 'Caballito de Mar', el ex de Falete que pasó de la cárcel al porno y que terminó en la calle

Tiene cuarenta años y su nombre real es Isaac Roffé, pero los grandes seguidores de la prensa del corazón le conocen coloquialmente como 'Caballito de mar', ex novio del cantante Falete durante el año 2008. Justo ese mismo año, Roffé interpuso una denuncia alegando haber sido víctima de un secuestro, pero lejos de haber sido así, el joven acabó detenido por la policía acusado de "denuncia falsa" y de una "simulación de delito" con el fin de beneficiarse económicamente de ese supuesto secuestro. A colación de este asunto, el andaluz se convirtió en un clásico de los platós de televisión, donde aumentó su popularidad a raíz de contar sus intimidades con Falete, con el que estuvo a punto de casarse.

Caballito de Mar entra en prisión

Incluso la madre del artista se vio obligada a intervenir en más de una ocasión para defender a su progenitor de los ataques de Caballito de Mar, al que acogió en su casa como si de otro miembro más de la familia se tratase. Después de más de tres años de expoisición mediática, Isaac decidió abandonar la televisión y los focos en el año 2011, y no fue hasta seis años después cuando volvía a ser protagonista de la noticia tras conocerse que había sido ingresado en prisión sevillana tras haber protagonizado una fuerte discusión con la que era su pareja. Poco después, Isaac sorprendía a los espectadores dando el salto al cine porno, llegando a compartir escena con Tony Aguilera, también ex de Falete.

Problemas económicos y un representante casi en la ruina

Por si todo esto fuese poco, parece que no consiguió consolidarse en el cine para adultos y fue en 2021 cuando salieron a la luz sus problemas económicos, los cuales le habrían llevado a estar un tiempo viviendo por las calles de Sevilla. Fue su exrepresentante y entonces amigo, Juan, el encargado de hacer saltar todas las alarmas.

"Me escribió a mí para que le representara, y al final me convenció... Yo a él le conseguí un 'Sálvame Diario' para hablar de Bernardo Pantoja. Después de eso, me escribió para decirme que quería bajarse a Valencia pero que no tenía dinero, y yo le dije que se quedaba en mi casa, que no se preocupara. Se bajó con lo puesto y sin dinero, de hecho es que no tenía ni teléfono móvil y se lo tuve que comprar. Me tuve que ocupar de sus gastos diarios, y me dijo que cuando cobrase lo de 'Sálvame' (1000 euros) me lo pagaba", contó en una entrevista para OUTDOOR el pasado 2023. "Al final se quedó un mes, y cuando fuimos a 'Sálvame' y después volvimos a Valencia se quedó unos días más... Se quedó en casa de mi exsuegra, y fueron muchos gastos. Cuando lo cobró y se marchó a Sevilla y le pedí mi dinero, me bloqueó del teléfono. Se aprovechó hasta sacar de mí todo lo que pudo", explica visiblemente enfadado, insistiendo al ex de Falete en que le devuelva "los más de mil euros que le debe", concluyó. Desde entonces, nada se sabe de la profesión y menos aún del parado de Isaac Roffé, quien en su día fue uno de los protagonistas de la prensa del corazón.