Shakira abandonó a Milan y Sasha para irse de viaje con un nuevo amante que conoció en Miami

Pese a que a primera vista, muchos imaginaron que Shakira era la gran víctima del divorcio con Gerard Piqué, el tiempo va dejando claro que, lejos de estar pasando una temporada mala y triste, la colombiana ha encontrado un nuevo camino hacia la felicidad, de la mano de la soltería, la cual está aprovechando al máximo al no tener que responder ante nadie y poder hacer lo que le venga en gana.

Sin embargo, la realidad es que ni Piqué ni Shakira están pasando una temporada tan mala como sus hijos. Y es que, lejos de disfrutar, como su madre, de una lujosa vida en la ciudad de Miami, Milan y Sasha han visto como su Shakira comenzaba a pasar de ellos para emprender una vida lejos de su exmarido, algo que no les ha venido tan bien a los pequeños, que cada vez se sienten más abandonados por su madre, la cual prioriza su propia vida a la de Milan y Sasha.

Un viaje junto a un nuevo amante

En este sentido, fuentes cercanas a Shakira confirmaron que recientemente la cantante habría tomado la decisión de irse, de vacaciones y de forma secreta junto a un nuevo amante que conoció en Miami. Un hombre, cuya identidad no ha trascendido, pero que, según cuentan dichas fuentes, no sería el padre de la escuela de Milan y Sasha con el que se estuvo viendo recientemente. En este caso, se trataría de un gran empresario de Miami.

Ante esta situación, y como ya es habitual para Milan y Sasha, se quedaron a cargo de una de sus niñeras, las cuales son las personas que más tiempo pasan junto a los pequeños, los cuales ya comienzan a estar hartos de tener más a sus cuidadoras que a su madre, la cual no piensa reprimir su vida para cuidar a sus hijos mientras tenga la posibilidad de dejarlos a cargo de las niñeras.

Hijos olvidados y nueva vida de soltera

Tal es el nivel de libertad que ha alcanzado Shakira, que lejos de plantearse este viaje como una oportunidad para estrechar más sus lazos con sus hijos, la colombiana decidió usarlo para su propio disfrute personal junto a su amante. Una decisión que seguro no gustó nada a Gerard Piqué, que no tuvo ninguna noticia sobre el viaje de su exmujer, pues seguro que hubiera aprovechado para pasar un tiempo cerca de Milan y Sasha. Algo que no acabó sucediendo por desconocimiento del exfutbolista.

Así pues, en Miami cada vez es más fuerte la corriente de pensamiento que lleva a acusar a Shakira de ser una madre ausente y con una casi nula presencia en el día a día de sus hijos. Algo que se confirmó con el viaje de la colombiana junto a su nuevo amante.