Shakira no está sola en Miami, Milan y Sasha tienen un invitado muy especial en casa

Después de su separación de Gerard Piqué, Shakira decidió emprender una nueva vida en Miami, sola y junto a sus hijos, Milan y Sasha. Un cambio absoluto que no solo supuso un importante golpe para los pequeños, sino que también lo fue para la colombiana, que pasó de una vida en Barcelona rodeada de sus amigos, a comenzar de cero en la costa este de los Estados Unidos.

Ante esta situación, Shakira decidió comenzar a vivir en una de las zonas más exclusivas de toda la ciudad de Miami, concretamente en North Bay Road Drive, un lugar en el que la artista no se siente, para nada, fuera de su entorno, pues está rodeada de otros famosos cantantes de todo el mundo. Hecho que la ha ayudado a relacionarse con facilidad con la mayoría de sus vecinos con los cuales habría comenzado a hacer una amistad realmente especial.

Shakira nunca está sola en casa

Uno de los grandes miedos de Shakira era el comenzar a sentirse sola después de haber pasado tantos años con la compañía de Gerard Piqué. Un miedo que rápidamente desapareció, nada más pisar Miami, pues, ahí se encontró con una Lele Pons con la que ha desarrollado una fuerte amistad, junto a su esposo, Guaynaa. Tal es la buena sintonía entre los tres que, según cuentan fuentes de Miami, no hay día en el que la pareja no se asome por la casa de Shakira, que ve en ambos un gran apoyo.

Además, no solo disfrutan de estar juntos en casa. Tanto Guaynaa como Lele Pons le han enseñado a Shakira lo divertida que puede llegar a ser la noche de Miami cuando está soltera. En este sentido, la habrían llevado a los clubs más selectos de la ciudad para que disfrutara de una vida nocturna que hacía años que no disfrutaba tanto. Algo que no hará ninguna gracia a Gerard Piqué.

Amistad confirmada con ‘Soltera’

Por si había alguna duda sobre la estrecha amistad que comparten Shakira y Lele Pons, solo hay que ver el reciente videoclip de ’Soltera’, donde la colombiana invitó a su amiga para demostrar a Gerard Piqué que lo está pasando realmente bien en su nueva vida de soltera.

Así pues, lejos de sufrir en la soledad de Miami, Shakira ha visto como en su mansión siempre hay invitados especiales, algo que ni incomoda a Sasha y Milan y que, de paso alegra la vida de una Shakira que se siente más libre que nunca.