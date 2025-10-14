La reina Sofía descubrió la infidelidad de Juan Carlos I y lo obligó a castrarse

Durante décadas, la vida privada de Juan Carlos I estuvo llena de secretos y rumores. Su fama de mujeriego era conocida por todos. Mantener relaciones con decenas de mujeres, muchas pertenecientes a la élite o incluso a la alta prostitución, se convirtió en algo habitual. Actrices, cantantes, modelos y presentadoras cruzaban su camino. Se dice que tenía una conquista en cada ciudad que visitaba. Incluso se afirmaba que algunos gastos se sufragaban con dinero público.

Su matrimonio con la reina Sofía nunca estuvo basado en un amor real. La unión fue obligatoria, una decisión de la familia y de la Corona. Pero el comportamiento del rey no pasó desapercibido. Los testigos aseguran que Juan Carlos solo podía ser seducido por el dinero o las mujeres. Según El Nacional, su apetito sexual llegó a ser tan extremo que en Zarzuela se diseñó un plan para controlarlo: la famosa “Operación Fertinelli”. Consistía en administrarle hormonas femeninas para reducir su deseo. El resultado fue inesperado. El monarca siguió con su impulso sexual, incluso recurriendo a tratamientos de testosterona para mantener su vigor.

El despertar de Sofía y la ruptura definitiva

El punto de quiebre llegó cuando la reina Sofía descubrió la verdad. Fue su propio hijo, Felipe, quien le confesó las visitas frecuentes de Bárbara Rey al palacio. A partir de ese momento, la relación entre Sofía y Juan Carlos se rompió de forma irreversible. Dejaron de compartir dormitorio. La vida en común quedó reducida a una fachada institucional.

El ritmo del emérito seguía siendo frenético. Clínicas de estética y rejuvenecimiento en Barcelona eran parte de su rutina. Su obsesión por la imagen y las mujeres jóvenes era total. Quienes le conocieron lo describen como un “depredador sexual”. Algunos testigos incluso aseguran que participaba en encuentros íntimos extremos y poco convencionales. Aun en sus últimos años, el deseo no parecía disminuir. Rumores recientes lo vinculan con la periodista Laurence Debray, autora de una biografía sobre él en Francia. Una historia que mezcla poder, escándalo y deseo, dejando una huella imborrable en la monarquía española. Lo que empezó como un matrimonio obligado terminó convertido en un escándalo que marcaría para siempre a la monarquía española.