Exclusiva: este es el culpable de que María Patiño y Belén Esteban fichen por TVE

Los cambios en Televisión Española son constantes en los últimos tiempos. Después del éxito que está cosechando 'La Revuelta' con David Broncano, la cadena pública no para de crear nuevos proyectos que enganchen a la audiencia.

El último de ellos se llama 'Pasa sin llamar', un nuevo talent show que presentarán Inés Hernánd, Mariona Casas y Alba Carrillo, a falta de otra plaza por confirmar. Ahora, gracias a una metedura de pata, se ha podido saber que esa cuarta plaza era para María Patiño.

Durante la emisión de este martes de 'Ni que fuéramos' se escuchó que Televisión Española se había puesto en contacto con ella para ofrecerle participar un programa de TVE: "Me acaban de ofrecer lo de 'Bake Off'", decía la periodista, sin ser consciente de que su micro estaba abierto, aunque realmente se trataba del formato 'Pasa sin llamar': "Dije que no porque este programa me lleva mucho tiempo y me consume mucha energía y es el proyecto en el que quiero estar y no quiero volver a endeudar mi tiempo libre con algo que no sea de momento 'Ni que fuéramos Shhh'", sentenció.

Por su parte, Belén Esteban podría ser una de las nuevas colaboradoras del programa 'Mañaneros', también de la cadena pública, además de participar en otros programas de la cadena. Podríamos verla en una próxima edición de Masterchef Celebrity, o en alguno de sus concursos.

El culpable de que María Patiño y Belén Esteban fichen por TVE

Pero esto no es casualidad, y es que el 'culpable' o el 'ángel' por el rostros del antiguo Telecinco ahora sí tienen cabida en TVE tiene nombre y apellido, y no es otro que José Pablo López, con el que ambas mantienen una excelente relación.

José Pablo vuelve a contar con un importante cargo en la cadena con el que ya puede contratar a sus colaboradores, presentadores y productoras afines. Es por esto que el veto a la antigua 'Fábrica de la Tele' ha llegado a su fin, tal y como estaba impuesto por la anterior directiva, la cual vetó el fichaje de Belén Esteban en el concurso 'Baila como puedas'.