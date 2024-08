Williams ficha al futuro Max Verstappen: una estrella en ascenso es el nuevo piloto

El joven talento de Países Bajos impresiona a Williams: Dean Hoogendoorn se une a la Academia de Pilotos. Un pilto de 12 años.

El prodigio de Países Bajos ha dejado huella en Williams recientemente, tal como ha anunciado la escudería británica con sede en Grove. Hoogendoorn ha demostrado su habilidad al ganar varias carreras en la WSK, incluyendo dos victorias en la WSK Final Cup y al coronarse campeón de la WSK Euro Series OK-N Junior. Este año, compite para Kart Republic en la categoría OK Junior, donde ha logrado un sólido tercer puesto en la prestigiosa WSK Super Master Series y un cuarto en la prueba Champions of the Future de Valencia.

Invitado por Williams en el circuito de Zandvoort el viernes pasado, Hoogendoorn expresó su orgullo por ser elegido por la icónica escudería de Fórmula 1.

"La primera vez que me subí a un kart, cuando tenía cuatro años, supe de inmediato: quiero ser campeón del mundo. Eso es lo que me motiva y lo que sueño cada día. Trabajo todos los días para conseguirlo", revelo el precoz piloto.

"Las carreras son mi pasión y formar parte de la familia Williams es un momento de gran orgullo para mí. Aportaré todo lo que pueda al equipo y estoy deseando ver qué podemos lograr juntos".

Sven Smeets, director deportivo de la Williams Driver Academy, está especialmente entusiasmado con la llegada de Hoogendoorn.

"Dean es un joven talento apasionante," afirmó Smeets. "Estamos muy contentos de darle la bienvenida a la Williams Driver Academy. Su incorporación es una señal clara de nuestro compromiso con el desarrollo de nuevos talentos en el automovilismo".

At just 12 years old, Dean Hoogendoorn has joined the Williams training team. This Dutch prodigy has already achieved success in various karting championships and aims to chase his wildest racing dreams with the help of Williams. “This is what I live... https://t.co/QuOAVgizTA