Acosta cambia radicalmente, Yamaha da a Quartararo otro fichaje y Bagnaia arremete contra Márquez

La brecha conseguida por Francesco Pecco Bagnaia y Jorge Martín en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en su categoría reina es más que significativa y toda vez que ya nadie ve un campeón que no salga de la dupla, como en 2023, el Mundial al menos si trata de dilucidar si puede haber cuartel en este dueto dominante, si Pedro Acosta, las Aprilia o el mismo Marc Márquez son capaces de meterse en medio y ganarles carreras.

Y hay signos de cambio. Por ejemplo, Yamaha -que ya ha incorporado oficialmente al equipo Pramac a sus filas- tiene doble noticia, primero con la renovación de Álex Rins, que firma con la marca nipona hasta 2026, y, a la vez, con Fabio Quartararo, el cual confirmaba en la previa al Gran Premio de Gran Bretaña que su equipo tiene actualizaciones que estrenará en Silverstone y que van encaminadas “sobre todo en la manejabilidad de la moto. La manejabilidad de la moto, que en el pasado era nuestro punto fuerte, ahora es nuestro punto débil. Tenemos que recuperar un poco en este aspecto. Ahora nuestro motor es más rápido, pero no giramos ni nos detenemos”.

