10.000 euros menos que el Tesla Model Y, la compra inteligente del verano 2025

Pasó con los coches japoneses, sucedió después con los coreanos y está pasando ya con los chinos. La culpa, además de SAIC Motors o Chery, que inundan con marcas como MG, Omoda o EBRO los mercados europeos de coches capaces, asequibles y eficientes, la tienen también marcas como Xpeng, que presenta este verano una oferta imbatible para su G6.

¿Cómo es el coche que nos ofrece Xpeng?

El Xpeng G6 es un SUV mediano que, por dimensiones, merecería quizá tener un hueco en el segmento A, porque pasa de los 4,75 metros. Alcanza el 1,65 de altura y ofrece un ancho de 1,92 metros. El maletero, de 571 litros, es enorme y el coche pesa menos de dos toneladas, quedándose en 1925 kg.

En cuanto a motores, no hay mucho para escoger, como sucede siempre que se trata de eléctricos: existe una versión de acceso de 258 CV y 66 kWh de batería que ofrece 435 km de autonomía, una versión Long Range con idéntica potencia que escala en autonomía hasta los 570 km gracias a su batería de 88 kWh y una versión premium con tracción AWD, 476 CV y 550 km de autonomía gracias a su batería de 88 kWh.

Precios y equipamiento del Xpeng G6

La marca comercializa en este recién iniciado la versión de autonomía corta a un precio de 31.500 euros incluyendo las ayudas máximas del MOVES III (7000 euros con achatarramiento) y la Long Range por 35.999. Si optas por la que incluye tracción AWD, el precio sube hasta los 43.009. Todo ello es posible gracias a la rebaja de en torno a 10.000 euros que aplica la marca a todas las referencias de su SUV mediano.

En cuanto a equipamiento, y como a todos los coches de la marca, al G6 no le falta de nada. El interior, amplio, muy tecnológico y sin casi botones visibles, evidencia un secreto a voces: si se trata de eléctricos, China manda y ninguna marca europea parece estar en condiciones de remediarlo. Si este verano vas a cambiar de coche y quieres un eléctrico que no sea un BYD, Xpeng es una opción que debes valorar seriamente: no tiene nada que envidiar al Tesla Model Y.