Audi tiene una patata caliente que explotará el 28 de febrero

Ya te hemos comentado en varias ocasiones que la industria del automóvil europea está atravesando un momento crítico a causa de un cúmulo de factores. Entre ellos cabe destacar el estrangulamiento regulatorio al que les está sometiendo la UE, con fuertes inversiones en vehículos eléctricos que el público, en su gran mayoría, rechaza; así como los descensos de las ventas en China.

Normal, hemos enseñado a los chinos a hacer coches llevándonos allí la producción y ahora desarrollan grandes modelos que sus ciudadanos prefieren. Bueno, los suyos y los nuestros, porque en Europa también están vendiendo como churros, poniendo con ello en jaque a nuestra industria. Todo este cócte fatal ha llevado a que fabricantes como Aston Martin, Stellantis y, en especial, Volkswagen, estén en un momento crítico.

El Grupo Volkswagen cerrará una planta de Audi

El Grupo VAG lleva varios meses hablando de una profunda reestructuración que podría implicar recortes de salarios y plantilla, así como el cierre de varias fábricas. Si bien gran parte de las afirmaciones no son más que medidas de presión contra gobiernos y sindicatos, lo cierto es que sí que va a haber, al menos, un cierre de fábrica, salvo que a los empkeados de Audi les venga a ver la Virgen.

Hablamos de la factoría de Audi en Bruselas, donde se fabrican los Audi Q8 e-tron y Q8 Sportback e-tron. Dos coches que por sus características y precio se venden entre poco y nada y que se fabrican en una planta que está muy limitada a la hora de ser readaptada para otros modelos, dada su ubicación en el centro de la ciudad. El cierre está previsto para el 28 de febrero de 2025.

¿Qué pasará con los empleados de Audi?

En principio, tendrán que buscar otro trabajo, ya que desde el Grupo Volkswagen no han hablado de reubicaciones. La compañía ha tratado de salvar esta fábrica negociando con más de 25 interesados en ella, pero no ha habido suerte. Hubo rumores de que quizá el fabricante de automóviles chino NIO se la quedaría para producir en Europa, pero no ha habido suerte.

Desde la compañía señalan que la producción del Audi Q8 e-tron y su homólogo Sportback continuará hasta el cierre de la fábrica, por lo que los empleados deberán de trabajar un par de meses más después de las vacaciones de Navidad. Veremos si nos sorprenden con alguna novedad en la próxima reunión del comité de empresa, prevista para el próximo 12 de noviembre.