BYD copia a Tesla para llevar el coche eléctrico a una nueva dimensión

En su día, Tesla marcó el camino y lo hizo al entender que, si se trata de coches eléctricos, no basta con diseñar y fabricar los mejores vehículos: es necesario también garantizar que tu cliente dispone siempre de las mejores infraestructuras de carga. BYD , que quiere ser la nueva Tesla, trabaja en la misma línea y, por eso, acaba de anunciar que quiere disponer de su propia red de supercargadores.

La marca china va a acometer esa tarea primero en Europa, donde quiere desplegar una red de puntos de recarga ultrarrápida que alcanzarán los 1000 kW de potencia máxima y van a permitir recuperar hasta 470 km de autonomía en unos cinco minutos. Los cargadores más potentes del mercado europeo son hoy los de Ionity, alcanzan los 350 kW y, cuando se completa el despliegue de su nueva generación de estaciones, ofrecerán hasta 600 kW.

En vías públicas y concesionarios

La marca china sabe ya cómo desplegar su red: utilizará calles y carreteras, pero también empleará sus concesionarios. Hay sin embargo un problema: los vehículos que ahora mismo vende la marca no necesitan tanto y sólo modelos como el Tang L o el Han L , que no se venden aún en nuestro continente, van a poder aprovecharla al máximo. a un Dolphin Surf no le hace falta tanto.

Tampoco está claro cómo se articulará el proyecto, porque la marca no ha anunciado aún si tiene previsto que vehículos de otras marcas puedan aprovechar la red que va a desplegar y si va a ofrecer precios especiales a los conductores que confían en sus modelos.

Precios

Actualmente, la mayoría de los coches eléctricos que circulan por nuestras carreteras tienen suficientes con cargadores de menos de 300 kW, por lo que el anuncio realizado por BYD parece perseguir otros objetivos, siendo el primero acabar con la angustia que puede llegar a generar la necesidad de cargar y la posibilidad de que, en ese momento, no exista cerca un punto disponible y que funcione.

El más claro, y ahí copian a Tesla, tiene que ver con la imagen de la marca: BYD pretende no ser visto como otro fabricante chino más y aspira a que sus siglas se conviertan en sinónimo de innovación, clase y tecnología. Disponer de una red de cargadores propia proyecta poder, eficacia y capacidad. A eso, y no a otra cosa, es a lo que juega BYD . Parafraseando a Clinton , quedaría perfecta una frase tal que “Es la imagen, estúpido”. Y, sí, es verdad: importa más lo que se percibe de uno que lo que de verdad eres.