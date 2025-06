Dacia deja en el congelador la camper que España está esperando

Las camperizaciones están de moda y, más aún, desde que los precios imposibles de los hoteles (y también los de los apartamentos en la playa o la montaña) han romantizado todavía más el ya de por sí creciente interés de las nuevas generaciones de conductores por esa singular forma de conocer mundo y disfrutar del ocio que es viajar, dormir y comer en una furgoneta adaptada para tales menesteres.

Con más ingenio o menos, preparadores diversos camperizan furgonetas en origen pensadas para usos comerciales y hasta las grandes marcas, viendo que hay negocio, adaptan también sus modelos para cubrir las necesidades de estos públicos. Dacia, de momento, no tiene una furgoneta camper específica, pero sí que ha adaptado su Jogger para estos usos mediante el paquete Sleep, ahora también disponible para el Bigster. Existe, eso sí, un proyecto que acumula años (y polvo) en los cajones de las mesas de diseño de la marca rumana y que, en su día, se bautizó como Dacia Sandman.

Nada concreto (todavía)

Quien quiera un Dacia camperizado no tiene de momento más remedio que acudir a especialistas del sector que, a partir de vehículos como el extinto Dacia Dokker, han lanzado productos como el Dacia Dokker Yevana o el Dacia Dokker Camperiz sin que la marca del Grupo Renault tenga nada que ver. Camperiz, conviene recordarlo, es una marca española con sede en Burgos.

Si bien es cierto que, en su día, circuló un render que presentaba algo parecido a una Renault Trafic adaptada a las necesidades de los amantes de la filosofía camper, conviene no olvidar que de ahí no pasó la cosa. Tenía aquel invento, eso sí, hasta nombre: Dacia Sandman, pero no paso de ser un dibujo. Las especulaciones, eso sí, continúna, porque soñar es gratis y, también, porque las Dokker adaptadas se venden –basta con echar un vistazo a la web de la propia empresa Camperiz- por unos 20.000 euros si uno se conforma con un vehículo de segunda mano y más de 100.000 kilómetros.

Serpiente de verano

Las informaciones sobre supuestos planes de la marca rumana encaminados a lanzar la por muchos soñada Sandman vuelven como el calor cada vez que se acerca el verano, pero en Dacia siguen punto en boca, lo que permite que, quien quiera, pueda seguir fantaseando con un coche que no ha existido nunca de momento.

Dacia, con todo, parece más interesada en otros negocios más lucrativos como, por ejemplo, el lanzamiento de un sedán y un compacto familiar en 2026. Ninguno de ellos pasará de los 30.000 euros.