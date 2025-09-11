El Fiat Grande Panda, al borde del fracaso en España

En Stellantis hace mucho que nada va especialmente bien y las cifras de negocio con las que cerraron el primer semestre (más de dos mil millones en pérdidas) lo confirman. La crisis generada por los problemas que registran los motores PureTech y BlueHdi han lastrado el prestigio de todas las marcas de un grupo que espera poder remontar en el segundo semestre gracias a sus nuevos lanzamientos. Confían en que coches como el C3 y el C3 Aircross sean un revulsivo, pero están razonablemente seguros de que Fiat, otra de las marcas del grupo, puede ayudar con productos como el Grande Panda. Ocurre, sin embargo, que nada está saliendo como esperan, al menos en relación a ese coche.

Problemas en agosto

El Fiat Grande Panda es un coche con muchas virtudes, pero su volumen de ventas no parece ser una de ellas de momento. En el Top 100 de coches más vendidos en España este mes de agosto, el vehículo aparece en una discreta (y decepcionante) 96 posición con 166 unidades. Está justo detrás de otro coche, el BYD Atto 3, cuyos fabricantes también esperaban que se vendiera mejor que bien. Supera al Grande Panda en seis unidades vendidas, pero las cifras de uno y otro no llegan ni de lejos a lo que los fabricantes pretendían.

¿Qué ofrece el coche?

El Fiat Grande Panda es nominalmente un utilitario, pero sus hechuras y su altura libre al suelo hacen que sea justo definirlo como un todocamino pequeño. Mide 3,99 metros de largo y alcanza el 1,58 de altura, ofreciendo además un maletero muy solvente que pasa de 400 litros y alcanza, de hecho, los 412. El coche está disponible con motores de gasolina 1.2 de 100 CV y propulsores MHEV también 1.2 de gasolina y 110 CV. Fiat ofrece el coche con tres niveles de acabado que se denominan Pop, Icon y La Prima. De serie, todos llevan aire condicionado, sensores de luces, las ayudas a la conducción más habituales y, por supuesto, elevalunas eléctricos delanteros.

La marca italiana ofrece también el coche en versión eléctrica, en concreto con un motor de 113 CV y batería de 44 kWh que brinda 320 km de autonomía. El eléctrico más sencillo cuesta, con ayudas y descuentos, 15.031 euros y el 100 CV de gasolina con acabado Pop, 14.927. Si prefieres el MHEV, pagarás unos 16.000.