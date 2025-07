Es tan parecido al C-HR que Toyota le tiene miedo, lo deja fuera de Europa

El nuevo Subaru Uncharted 2026 es un SUV eléctrico que no pasa desapercibido. A primera vista, sus seis puntos de luz LED y el emblema iluminado con seis estrellas delatan su identidad japonesa. Su diseño apuesta por un aire deportivo y moderno, con pilotos traseros unidos en una sola pieza y una línea de techo inclinada que le da ese toque coupé tan buscado hoy en día. Además, sus llantas de entre 18 y 20 pulgadas refuerzan ese aspecto dinámico.

Por dentro, el Uncharted no decepciona. Cuenta con una pantalla táctil enorme de 14 pulgadas en la consola central, que hace que todo sea fácil y rápido de manejar. El volante, de diseño plano arriba y abajo, aporta una sensación de manejo más deportiva, mientras que la pequeña pantalla detrás del volante muestra la información esencial para el conductor, tal como se ve en muchos coches eléctricos actuales.

El equipamiento de este modelo es bastante completo, incluso en la versión básica. Desde asientos con calefacción, climatizador automático y espejos eléctricos hasta avanzados sistemas de seguridad como la alerta de cambio de carril, control de crucero adaptativo o cámara panorámica. En la versión más equipada, el Uncharted GT, suma detalles premium como techo panorámico, sonido Harman Kardon y asientos traseros con calefacción, entre otros.

El gran problema: no llegará a Europa

El Subaru Uncharted es el primer coche eléctrico y de tracción delantera que lanza Subaru en mucho tiempo. Cuenta con una batería de 74,7 kWh que puede alimentar un motor delantero de 221 CV con una autonomía de hasta 482 km, o dos motores para una potencia máxima de 338 CV y algo menos de autonomía (466 km). Su batería se recarga rápidamente, incluso en climas fríos.

Sin embargo, a pesar de sus grandes cualidades, el Uncharted no llegará a Europa. La razón es sencilla: Toyota, que controla una gran parte de Subaru, ha decidido que no compita directamente con su propio SUV eléctrico, el C-HR. Al ser muy similares en tamaño, concepto y tecnología, Toyota prefiere proteger su modelo y no abrir la puerta a una competencia interna en Europa.

Así, Subaru se queda con un coche eléctrico muy atractivo y moderno, pero limitado a mercados como Estados Unidos, donde llegará a principios de 2026. Mientras tanto, los europeos seguirán viendo el C-HR como la apuesta fuerte de Toyota en el segmento eléctrico, sin la competencia interna de Subaru.