Es un low cost, pero mete miedo al mismísimo Toyota RAV4 o al Mercedes GLC

Va a llegar en pocas semanas a los concesionarios y va a complicar la vida a Dacia, que lanza también estos meses la versión híbrida del Dacia Bigster. Hablamos, por supuesto del nuevo todocamino de MG: el HS Hybrid+.

¿Cómo es el coche?

SAIC Motors, aunque la comparación pueda sorprender a muchos, ha aplicado al sector del automóvil lo que los más avispados de entre los empresarios chinos de la hostelería están haciendo hace años: adquirir locales ya consolidados y con nombre y ofrecer en ellos, además de especialidades suyas, productos del gusto de los locales. Eso, precisamente, es lo que la firma de Shangai ha hecho al adquirir una marca con prestigio pero muerta (MG) y fabricar bajo su paraguas coches que cumplen y hasta superan los estándares europeos.

El MG HS Hybrid+ mide 4,65 metros y rivaliza así con todos los SUVs medianos (y hasta con los grandes) que ofrecen las marcas europeas. Dispone de un maletero de 507 litros de capacidad y monta dos motores: un 1.5 turno de gasolina de 140 CV y un 43% de eficiencia térmica y un eléctrico de 183 CV. El conjunto incluye una batería de iones de litio de 1,83 kWh.

Acabados y precio

De momento, el coche está a la venta ya en Bélgica, Alemania, Austria y Suiza y se comercializa en dos acabados que se denominan Comfort y Luxury. De serie, incluye, faros LED, llantas de 19 pulgadas, cristales traseros tintados, cámara de visión trasera, pantalla dual de 12,3 pulgadas y todo tipo de ayudas a la conducción. La versión Luxury añada cámara 360, portón trasero con función de pedal virtual y tapicería en cuero sintético. La versión Comfort sale por 33.490 euros y la Luxury, por 35.990. Son precios asequibles, pero no baratos y, en este caso y al tratarse de un híbrido no enchufable, la posibilidad de acogerse a las ayudas del Plan Moves III no existe. Con todo, el MG HS Hybrid + sigue siendo una opción muy a tener en cuenta en un mercado como el automovilístico en el que resulta muy difícil encontrar un coche con lo que ofrece éste todocamino por menos de 40.000 euros. Los precios del RAV4 o del Mercedes GLC, ahí están. Y son superiores.