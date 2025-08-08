Esta decisión de Volkswagen confirma el mayor fracaso de la industria del automóvil

Del Volkswagen ID3, la marca alemana contaba que era la pieza clave de su estrategia eléctrica. Estaba, de hecho, llamado a ser el nuevo Golf, pero algo ha fallado desde que se lanzó en 2019 y, aunque es uno de los mejores compactos eléctricos del mercado, está lejos de igualar el éxito que cosechó y cosecha aún el Volkswagen Golf. Mientras que el ID3 lleva colocadas 424 unidades en lo que va de año, el Golf (sólo con motores térmicos y MHEV) supera las 5.000 en el mismo periodo. Por eso, la marca alemana va a modificar la gama de versiones del coche después de haberlo renovado en 2023.

Las versiones

En la nueva gama del ID3, sólo estarán disponibles cuatro acabados: Pure, Pro, Pro S, y GTX Performance. De todos, el más asequible es el primero, que parte de 35.974 euros sin descuentos ni ayudas públicas.

Por encima, el Pro y el Pro S se ofrecen por 40.000 y 42.000 euros y la versión top de gama, la GTX Performance, está disponible por 51.834 euros. El Golf top de gama cuesta hoy 64.000 euros y monta un motor 2.0 de 333 CV.

Motores y equipamiento

La versión Pure del Volkswagen ID3 equipa un motor de 170 CV con batería de 55 kWh y una autonomía de 387 km. Por encima, las Pro y Pro S ofrecen 204 CV y batería de 63 kWh que permite cubrir 564 km en la versión Pro S y 431 en la Pro. Ya por encima, la GTX Performance alcanza los 326 CV y ofrece 589 km de autonomía gracias a su batería de 79 kWh.

En cuanto a acabados, el coche llega ya de serie muy completo: llantas de 18 pulgadas; LED en todos los grupos ópticos, retrovisor con función antideslumbramiento, cargador inalámbrico para móviles, control de crucero adaptativo y limitador de velocidad, sistema de iluminación ambiental, sensores delanteros y traseros de aparcamiento y múltiples ayudas a la conducción. En el ID3 Pro se añaden pedales de acero inoxidable, sistema de aparcamiento asistido y faros IQ Light Matrix LED. El Pro S suma a todo esto llantas de 20 pulgadas y grupos ópticos traseros con intermitentes dinámicos. Por último, la versión Top de gama añade un paquete de detalles exteriores denominado GTX, equipo de sonido Harman/Kardon, asientos deportivos exclusivos y suspensión adaptativa.