Este Plan B al Renault Arkana es la opción inteligente para este verano

En su día, y cuando los SUV tiranizaban con su diseño el mercado hasta límites que pocos podían imaginar hace quince años, el Renault Arkana abrió una puerta por la que se colaron rápidamente diseñadores de otras marcas. El nuevo coche de la marca francesa evidenciaba que se podía satisfacer la demanda de coches con notable altura libre hasta el suelo sin necesidad de adocenadas carrocerías de todoterreno y los crossover coupé empezaron a estar de moda.

Uno de ellos es el Citroën C4, que ha sido objeto este 2025 de un lavado de cara y es, por precio, una de las opciones más interesantes del mercado veraniego: cuesta menos de 25.000 euros si te conformas con la versión de acceso, que llega ya bastante equipada.

¿Cómo es el Citroën C4?

El Citroën C4 es un compacto coupé de 4,36 metros de largo, 1,52 de alto y 1,80 de ancho. Queda, por tanto, cuatro centímetros por debajo en anchura del Audi Q3 Sportback, con el que tiene muchos puntos en común si nos fijamos en línea y dimensiones. El coche, de 1.284 kg, no es pesado y se mueve con solvencia gracias a propulsores que no superan en ningún caso los 150 CV. Así, mientras que la versión de acceso equipa un 1,2 MHEV de gasolina y 110 CV que sólo exige 4,8 litros cada 100 km, la versión top de gama monta un 1,2 de 145 CV que se conforma con menos: 4,7 litros exactamente. Aunque en el portal de ofertas quecochemecompro.com se presenta como posible la adquisición de versiones con motor sin sistema de hibridación que equipan un 1,2 de gasolina y 130 CV, el configurador de la web de la marca no las ofrece ya. También ha desaparecido en la nueva versión del coche la opción con motor diesel, disponible antes del lavado de cara.

El coche, eso sí, se puede adquirir en versión eléctrica y con baterías de 50 o 54 kWh que ofrecen, respectivamente, autonomías de 342 o 416 km. Mientras que la potencia asociada a la batería de menor capacidad se queda en 136 CV, la que Citroën vincula a la batería de 54 kWh alcanza los 156 CV. Tanto en versión eléctrica como en MHEV, los motores son los mismos que Citroën ofrece para su C4X, una versión del C4 en la que cambia el cuerpo trasero del coche para ofrecer un mayor maletero y aspecto de berlina.

Acabados y precios del Citroën C4

Citroën ofrece este verano su C4 a partir de 21.550 euros máximos descuentos de la marca incluidos si te conformas con la versión térmica, el motor menos potente (110 CV) y el acabado más sencillo (You). De serie, el coche llega con sistema trasero de ayuda al estacionamiento, freno eléctrico, retrovisores regulables, climatizador bizona, tiradores en color negro y retrovisores en negro brillante que, como los tiradores, contrastan con el color que hayas escogido. La versión top de gama (Max) con motor de 145 CV se va hasta los 24.000 euros descuentos incluidos.

Si optas por la versión eléctrica del coche, el precio de la versión de acceso (50 kWh y 342 km de autonomía) se queda, descuentos y ayudas públicas incluidas, en 22.140 y la C4X, en 22.240 si te conformas con una versión MHEV o en 22.140 si eliges la eléctrica con batería de 50 kWh y el acabado You.