Fiat modifica el Grande Panda y lo hace todavía más barato

En Stellantis los números no acaban de salir del todo, pero el grupo confía en sus últimos lanzamientos para remontar esos 2.300 millones de euros en pérdidas que se han acumulado en el primer semestre. Entre los lanzamientos del grupo que deben empezar a venderse (esperan que como churros) a partir de este verano figuran tres coches: el Citroën C3 Aircross, el Opel Frontera y el FIAT Grande Panda, del que se cuenta que es uno de los coches llamados a animar el mercado automovilístico en España y Europa.

¿Cómo es el coche?

El Fiat Grande Panda encaja por medidas (4 metros de largo) y altura libre al suelo en la categoría de SUV urbano y se comercializa a fecha de hoy en versión 100% eléctrica de 113 CV y 320 km de autonomía gracias a una batería de 44 kWh y con motor MHEV de 100 CV de potencia.

En el primer caso, con descuentos y ayudas, sale por 15.999 euros y en el segundo, por 17.614 si escoges la versión de acceso y te conformas con el acabado más sencillo, denominado Pop en el caso del MHEV y Red en el del eléctrico.

Otra versión

Stellantis quiere ampliar la gama además. Y para hacerlo, lanzará una versión con motor térmico que se parecerá mucho a la que ya existe del Citroën C3. Equipará, adelanta la marca, un motor de gasolina 1.2 Turbo de 100 CV con etiqueta C, el distintivo que se reserva para los coches que no incorporan ningún sistema de electrificación.

Sobre precios no hay nada concreto, pero al tratarse de un coche con motor para nada complicado y cambio manual de seis marchas, el precio no irá mucho más allá de lo que cuesta un Sandero, coche con el que seguro rivalizará. Rondará, por tanto, los 15.000 euros. En Fiat lo tienen claro: las primeras unidades llegarán a finales de año a los concesionarios. Y suena a superventas. Por eso, seguramente, en Stellantis no les preocupa en exceso el contratiempo que han supuesto los resultados de los seis primeros meses de este año. ¿Podrá el Fiat Panda revertirlos?