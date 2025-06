La apuesta más arriesgada de Kia ya tiene precio en España

Hace años, cuando nadie hablaba aún de la dictadura de los SUV, los monovolúmenes parecían destinados a liderar el mercado. Históricas referencias como la Renault Space o la Chrysler Voyager e incomprendidos experimentos como el Fiat Multipla mostraron la versatilidad de unos vehículos que cayeron en el olvido y que Kia quiere revivir.

Muchos creen que estos singulares vehículos no merecían acabar desplazados por los SUV, que son antipáticos para muchos. Alguno de los que así piensan debe, seguramente, trabajar en Kia. Si no, no se entiende que lancen ahora su KIA PV5. En Volkswagen, que mima mucho a su ID Buzz, están ya inquietos.

Eléctrico, claro

Y es que el Kia PV5 compite con las mismas armas que la furgoneta eléctrica alemana. Los coreanos, del mismo modo que lo intentan los de Wolfsburgo con la heredera de la Transporter, quieren redefinir la movilidad familiar y la profesional con este vehículo. Ahí es nada.

Por eso, el Kia PV5 tendrá varias versiones: la Passenger, que ya está a punto de llegar a los concesionarios, la Cargo, otra de chasis y cabina y una versión Camper. De momento, sólo la Passenger está disponible. Y llega con tres niveles de acabado: Essential, Plus y Elite. Mide 4,7 metros de largo, 1,90 de alto y 1,90 de ancho y dispone de un habitáculo modular en el que caben sin apreturas cinco personas.

Equipamiento y mecánica

El monovolumen coreano se presenta con dos motorizaciones: una de 122 CV con batería de 51,5 kWh que se antoja escasa para un vehículo como el que nos ocupa y otra de 71,2 kWh y 163 CV que promete 397 km de autonomía en ciclo WLTP.

Los niveles de equipamiento de la KIA PV5 son tres: Essential, Plus y Elite. La opción más sencilla (Essential con 122 CV) se va hasta ños 37.946 euros y la más cara, 163 CV Elite, cuesta 46.446 euros. De serie, hay que decirlo, sale ya muy bien equipada: llantas de 16, grupos ópticos LED, pantalla táctil de 12,9 pulgadas, control de crucero adaptativo y, en general, todo lo que se le pide a un coche de sus características. Los monovolúmenes no llegarán a dominar el mercado, pero Kia, con este coche, sí que puede dominar el mercado de los monovolúmenes.