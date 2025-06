La tecnología del Toyota RAV4, pero cuesta casi la mitad

No, un todocamino no es un todoterreno y, por eso, lo que debe guiarte a la hora de escoger uno es el precio y tus gustos, no unas pretendidas capacidades off-road que asociamos inconscientemente a determinadas marcas. Aquí, valdría aquello de cría fama y échate a dormir, que es algo que funcionaba muy bien en el mercado del automóvil hasta que las marcas chinas -y eso es MG en realidad- llegaron para cambiarlo todo y empezaron a ofrecer lo mismo (o más) a cambio de mucho menos.

Un Toyota RAV-4 híbrido con tracción 4x2 no es más todoterreno que un MG ZS electrificado con dos ruedas motrices: en realidad, las capacidades de uno y otro para circular por pistas de tierra o vadear arroyos son sólo las derivadas de su altura libre al suelo, que alcanza los 19 cm en el Toyota y se queda en 16,1 en el ZS. No hay mucha diferencia en este particular, pero sí lo hay en otro tan o más importante: el ZS más sencillo cuesta la mitad de lo que piden por el RAV4 de acceso.

¿Cómo es el ZS híbrido?

Con 4,43 metros de largo, 1,63 de alto, 1,81 de ancho y un maletero de 443 litros, la versión 2025 del más pequeño de los todocaminos de MG es casi idéntica en dimensiones a su predecesora, que era 2 cm más alta y 1 cm más estrecha. La versión más sencilla, el 1.5 HEV Standard, está disponible a partir de 20.490 euros, incluyendo los máximos descuentos de la marca.

SAIC Motors reserva para su ZS híbrido tres acabados (Standard, Comfort y Luxury) y un único propulsor, el ya citado HEV 1.5, que alcanza los 197 CV y consume 5 litros cada 100 km. La versión más sencilla del coche incluye ya llantas de 16, cámara trasera con sensor de aparcamiento, aire acondicionado automático, pantallas de siete y 10,25 pulgadas y las ayudas a la conducción asociadas al sistema MG Pilot. La versión top de gama (Luxury) añade cristales traseros tintados, asientos y volante calefactados y llantas de 18 pulgadas. Su precio sube hasta los 24.500 euros, descuentos incluidos.

Lo que ofrece el RAV 4

El adversario del ZS híbrido alcanza los 4,6 metros de largo, el 1,68 de alto y el 1,85 de ancho, por lo que dispone de un habitáculo un poco más amplio y cómodo. El maletero también es más grande y alcanza los 490 litros. La versión de acceso sale con un HEV 2.5 de gasolina bajo el capó que ofrece 218 CV de potencia. Su precio, gracias a un descuento de 1.223 euros activo este mes según el portal de ofertas quecochemecompro.com, se queda en 40.000 euros.

La marca japonesa ofrece cuatro niveles de acabado (Business, Advance, Style y GR) que se pueden asociar a los packs de opciones Auto y Sport Plus. Además de las versiones HEV, que consume unos 5,7 litros cada 100 km, Toyota ofrece versiones PHEV, todas ellas con tracción total. La versión top de gama (PHEV GR Sport Plus Auto 4WD) cuesta 55.000 euros.