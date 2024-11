Lo mejor que se le ha ocurrido a Elon Musk tras este accidente de Tesla Cybertruck en Guadalajara es presumir

El Tesla Cybertruck, por alguna extraña razón, está siendo protagonista estas últimas semanas de múltiples accidentes, dos de ellos en México. Está visto que conducir un mastodonte y tener bajo el pie derecho potentes motores eléctricos es un cóctel fatal. El último del que tenemos constancia ha ocurrido concretamente en Guadalajara, y lo cierto es que solo ver las imágenes es escalofriante.

De hecho, nadie podría pensar que alguien ha salido vivo de semejeante siniestro. Sin embargo, todos los ocupantes están vivos. La peor parte se la llevó una de pasajera de solo 18 años, que salió despedida del vehículo y se encuentra ingresada en el hospital en estado crítico. Los otros tres ocupantes, que permanecieron en el interior del pick-up evitaron lesiones graves, pese a ser trasladados a urgencias.

This Cybertruck is almost unrecognizable. It saved three people’s lives. pic.twitter.com/70jyNJQJ4s