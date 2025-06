Los 3,8 litros a los 100 km del Toyota Yaris híbrido te parecerán un derroche al lado de este SUV japonés

Cuando alguien pregunta por marcas japonesas de coches, la primera respuesta incluye siempre a Toyota, Nissan y Mazda. En segundo término, se suele añadir a otras como Suzuki y Mitsubishi, pero de Subaru pocos se acuerdan. La marca de Ebisu quiere cambiar la situación y, por eso, lanza un coche que, por consumo y precio, va a dar mucho de qué hablar: se llama Subaru REX.

En cuanto a carrocería y diseño, este vehículo que (de momento) parece que no va a llegar a Europa no supone innovación alguna, ya que se trata de una versión del Toyota Raize, un SUV pequeño que se vende en Asia y México. El mismo coche, con marca Daihatsu (otro de los fabricantes nipones a menudo olvidados) se vende también en Japón e Indonesia. La situación es posible porque Toyota, tanto en el caso de Subaru como en el de Daihatsu, es propietaria de importantes paquetes de acciones de una y otra firma. El precio, independientemente del logo que lleve el coche en el radiador, en ningún caso es abultado y no llega ni a los 15.000 euros. ¿Dónde está por tanto la innovación incluida por Subaru en el modelo? Bajo el capó.

El consumo más bajo del mercado

El Subaru Rex, gracias a un sistema de hibridación similar a la solución e-Power que los Qashqai y X-Trail de Nissan ofrecen ya en España, brinda consumos de 3,5 litros cada 100 km, exactamente 0,3 litros menos que los que declara el Yaris híbrido.

Para lograrlo, como hacen en Nissan desde hace años, Subaru opta por hurtar al motor de gasolina la capacidad de impulsar las ruedas y reservar esa misión para el motor eléctrico que equipa el coche y que se surte de energía gracias a la acción del motor térmico. Hasta la fecha, nadie había montado un sistema de este tipo (eléctrico de autonomía extendida) en un coche que no pasa de los cuatro metros de largo. El REX, como el B-SUV de manual que es, se queda en 3,99 metros, pesa 1060 kg y ofrece un maletero de 369 litros.

Motores y precios

Por supuesto, el Subaru REX equipa dos propulsores: un eléctrico de 105 CV y un térmico de 80. El resultado es simple: menores costes de producción que los que comporta fabricar un híbrido enchufable.

En cuanto a equipamiento, en Subaru no se complican la vida: justo lo imprescindible, lo que equivale (más o menos) a lo que ofrece un Dacia Spring. El precio es imbatible: se queda en 13.300 euros al cambio. Y decimos al cambio, porque Subaru sólo tiene previsto venderlo en el país del sol naciente. ¿Cambiarán de opinión? En España, a ese precio, sería un éxito.