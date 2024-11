Los nuevos aranceles de la UE que ponen contra las cuerdas a MG y compañía

Esta misma semana la Comisión Europea ha concluido su investigación sobre los vehículos eléctricos chinos. Una investigación que el organismo inició hace ya meses y que tenía por objetivo determinar el impacto de las ayudas gubernamentales chinas a este tipo de automóviles, que se venden a bajo precio en Europa. No es ningún secreto que firmas como MG, DFSK o BYD están poniendo en jaque al sector de la automoción europeo.

Sus productos importados, gracias a las subvenciones, tienen un precio imposible de igualar por nuestra industria, que además está pasando por un mal momento económico. Buena prueba de ello son las cuentas del Grupo Volkswagen o del Grupo Stellantis. Bajo la denominación de "derechos compensatorios definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos de batería (VEB) procedentes de China", la UE impondrá aranceles a ciertas marcas durante un período de cinco años.

¿Cuál es el porcentaje de los aranceles a los EV chinos?

Los aranceles que la Comisión Europea impondrá a los vehículos eléctricos fabricados en China entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la UE, que por el momento se desconoce cuándo tendrá lugar. Lo que sí sabemos es la cuantía de los mismos, que tras varias idas y venidas, por fin se han establecido. Estos se sumarán al 10% ya existente en la UE. De menor a mayor, son los siguientes:

· Tesla: 7,8%

· BYD: 17%

· Geely: 18,8%

· Aiways: 20,7%

· Jac: 20,7%

· BMW: 20,7%

· Chery: 20,7%

· FAW: 20,7%

· Changan: 20,7%

· Dongfeng: 20,7%

· Great Wall: 20,7%

· Leapmotor: 20,7% *

· Nio: 20,7%

· Xpeng: 20,7%

· Saic Motor (MG): 35,3%

¿Subirán los precios marcas como MG, Tesla o BYD?

Por el momento es pronto para saber qué harán la gran mayoría de ellas, pero algunas como MG ya han dejado caer que mantendrán sus precios intactos. Al fin y al cabo, esto no deja de ser un tira y afloja, y los modelos de las marcas chinas cuentan con unos márgenes más que considerables con los que los concesionarios pueden jugar.

Por su parte, la Unión Europea sigue poniendo trabas a nuestra industria con más y más prohibiciones que lastran las ventas y el desarrollo de modelos eficientes que no sean eléctricos, una tecnología que la mayoría del público, sencillamente, no quiere. No al menos al precio al que se venden los EV europeos, ya que vehículos como el Tesla Model 3, el BYD Dolphin o el MG4 se están vendiendo bastante bien.