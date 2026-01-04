No es el Suzuki Jimny, pero es un excelente plan B si te quedaste con las ganas

Si estabas buscando un vehículo compacto, versátil y con aire aventurero, pero no lograste hacerte con un Suzuki Jimny, el Hyundai Inster podría ser justo lo que necesitas. Este pequeño crossover, que estará disponible en 2025, combina un diseño sólido con características modernas, posicionándose como una opción ideal para quienes desean un coche urbano con un toque de todoterreno.

Con una longitud más reducida que la de un Seat Ibiza, el Hyundai Inster se presenta como una opción práctica y asequible. Gracias a las ayudas del Plan MOVES, su precio puede bajar desde los 24.990 euros iniciales hasta 15.780 euros, dependiendo del acabado elegido. Esto lo posiciona como un competidor directo de modelos como el Dacia Spring o el Citroën C3, aunque con un diseño y equipamiento más avanzados.

Si te quedaste con las ganas de un Suzuki Jimny, este Hyundai es un buen plan B

El Hyundai Inster ofrece dos versiones mecánicas que se adaptan a diferentes necesidades. La primera cuenta con 97 CV, una batería de 42 kWh y una autonomía de 327 km, perfecta para el uso urbano diario. La segunda opción, más potente, incluye 115 CV, una batería de 49 kWh y una autonomía de hasta 370 km, ideal para quienes necesitan un extra de versatilidad en sus desplazamientos.

Este crossover está disponible en cuatro acabados: KLASS, MAXX, TECNO y Cross, cada uno con características pensadas para distintos tipos de usuarios. La versión KLASS, asociada al motor menos potente, incluye un cuadro digital y una pantalla central de 10,25 pulgadas, además de conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Por solo 15.780 euros con ayudas, esta versión resulta especialmente atractiva para quienes buscan un modelo básico pero funcional.

La versión MAXX ofrece mayor comodidad, incluyendo asientos calefactables, llantas de aleación de 15 pulgadas y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Esta versión es asociable a las dos versiones mecánicas, con precios de 17.480 y 18.790 euros, respectivamente.

Cuatro acabados y dos versiones mecánicas

Por su parte, el acabado TECNO se distingue con su carrocería bicolor, llantas de 17 pulgadas y una bomba de calor que mejora la eficiencia eléctrica, destacándose como una opción más refinada y tecnológica. Solo se puede asociar a la versión de 115 CV, con un precio de 22.690 euros.

Para quienes buscan un toque extra de aventura, el acabado Cross lleva el diseño del Hyundai Inster un paso más allá. Incluye protecciones adicionales en la carrocería, una gran estructura de techo para transportar equipaje y faros LED. Aunque sigue siendo un crossover urbano, su estética campera y detalles prácticos lo hacen perfecto para escapadas ocasionales fuera del asfalto.

El Hyundai Inster no pretende competir directamente con todoterrenos puros como el Suzuki Jimny, pero sí ofrece una propuesta sólida para aquellos que buscan un vehículo compacto, económico y con carácter. Con una combinación de diseño moderno, precios competitivos y un equipamiento variado, se posiciona como una de las opciones más interesantes del mercado para el próximo año.