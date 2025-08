Peugeot, Citroën, Fiat, Opel… en peligro con pérdidas de más de 2.300 millones en 2025

Stellantis es un gigante, pero tiene problemas: acumula sólo en el primer semestre de este 2025 pérdidas por valor de 2.300 millones de euros. Son, cuentan desde el grupo, sólo resultados preliminares, pero la preocupación es cierta y Antonio Filosa, el director ejecutivo de Stellantis, está más que preocupado. La compañía suma así nuevos problemas a una imagen ya maltrecha desde hace años por culpa de la escasa fiabilidad de los motores de gasolina PureTech y de los diesel Blue HDi. Todo indica que las campañas activadas para compensar a los afectadso no han servido de mucho.

Menos ventas

Durante el segundo trimestre de este año, el grupo constató además un dato preocupante: las ventas de sus vehículos caían en sus dos mercados principales (Europa y Norteamérica). Trump, encima, ha ayudado muy poco: sus aranceles han generado un impacto negativo que, en lo que se refiere a Stellantis, han implicado pérdidas por valor de 300 millones de euros. Jeep y RAM son las dos marcas principales de Stellantis en Norteamérica y la singular política de comercio internacional del inquilino de la casa blanca no han ayudado mucho a estas dos marcas.

Cambio de producto

Stellantis se aferra mientras a sus nuevos lanzamientos, entre los que se cuentan los Citroën C3, el Opel Frontera y el Fiat Grande Panda. Los tres comparten un concepto, el de Smart Car, que Stellantis espera convertir en muchas matriculaciones, pero todavía no llegan. Mientras, retiradas como la reciente del Fiat 500 térmico se revelan como errores, ya que la marca va a rescatarlo ahora en versión MHEV. El todo eléctrico no funciona para Stellantis, de momento. Antonio Filosa, mientras, cruza los dedos esperando que este otoño los nuevos lanzamientos de la marca empiecen a venderse como el grupo necesita. ¿Será suficiente para que un gigante con fábricas en España (Vigo y Villaverde, en Madrid) no empiece a tener que pensar en despidos, ajustes y otras medidas que, a buen seguro, nadie desea. Habrá que cuadrar números y ponerse a ello cuanto antes. ¿Es demasiado tarde? El tiempo lo dirá, pero los PureTech y los Blue HDi hicieron mucho daño.