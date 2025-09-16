Skoda se pasa al premium y este es su modelo más lujoso

Antes de convertirse en el más importante fabricante de coches de lo que en su día se llamó Checoslovaquia, Skoda tuvo otro nombre que coincidía, además con los apellidos de dos hombres, Vaclav Laurin y Vaclav Clement que explican por sí mismos buena parte de lo que hoy es la marca del Grupo Volkswagen.

En Mladá Boleslav, ciudad de la región de Bohemia, ambos fundaron en 1895 una fábrica de bicicletas a la que bautizaron con sus apellidos y que diez años después, en 1905, empezó a producir automóviles y que en 1925 fue adquirida por lo que entonces se llama Skoda Works, conglomerado industrial fundado en Pilsen por Emil Skoda en 1859. Desde ese año, Laurin&Clement se convirtió en Skoda Auto y, en homenaje a aquellos dos pioneros, Skoda utiliza ese nombre para designar a las versiones más lujosas de sus coches. Los últimos en utilizarla son el Skoda Elroq y el Skoda Enyaq, los dos eléctricos estrella de la marca.

¿Qué ofrecen?

Aunque de entrada no se contemplaba para ninguno de los dos coches (se había utilizado para el Skoda Superb) el Grupo Volkswagen ha decidido emplear la histórica denominación para identificar a dos versiones de sus eléctricos que montan llantas de 21 pulgadas, parrilla delantera iluminada, tapicería de cuero beige, volante multifunción con levas, head-up display con realidad aumentada, sistema de sonido Canton y todas las ayudas a la conducción que puedas imaginarte. Por supuesto, cuentan también con cámara panorámica y climatizador automático de nada menos que tres zonas.

Precios

Las versiones Laurin&Klement de los Skoda Elroq y Enyaq se ofrecen con tracción trasera o a las cuatro ruedas y llegan con motores de 286 CV, idénticos a los de la versión RS.

Así, mientras que el Elroq Laurin&Klement 4x2 cuesta 54.800 euros, la versión todo terreno alcanza los 57.300. En el caso del Enyaq, la versión con tracción delantera sube hasta los 58.500 y la de tracción total, casi 61.000. Quien prefiera este coche en versión coupé, deberá pagar 60.155 si se conforma con la versión 4x2 o 63.400 si elige la de tracción total. En todos los casos, la autonomía supera los 500 km.