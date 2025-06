Te dirán que este Ford está obsoleto, pero es la compra inteligente del verano

En Ford, al contrario que en otras marcas que recuperan (tras actualizarlos) modelos en su día míticos, no valoran en exceso su historia. Lo demuestran decisiones como la que en 2023 liquidó el Ford Fiesta y la que en este 2025 acabará con la historia del Ford Focus. Lo del utilitario fue grave, porque sólo le faltaban tres años para cumplir medio siglo de producción, pero lo del Focus es todavía peor, porque el coche no va a lelgar a cumplir los 30 años y que quedará en unos tristes 26. Por no dejarle, no le dejan llegar ni a los 27, la edad a la que suelen morir las estrellas del rock.

El coche, y ya no hay vuelta atrás, dice adiós este mes de noviembre, coincidiendo con el final de las operaciones de la fábrica de Saarlouis, la única de las plantas de Ford en la que todavía se ensambla el compacto. De momento, eso sí, todavía puedes comprarlo, pero sólo hasta que se agoten las unidades que hoy están repartidas por los concesionarios europeos de la marca, ya que Ford ha cerrado el libro de pedidos. Por precio y prestaciones, y a despecho de controvertidas decisiones empresariales, comprar un Focus sigue siendo una buena opción.

¿Cómo es el Focus?

El Ford Focus está todavía hoy disponible en versión convencional y con carrocería SportBreak. El primero alcanza los 4,39 de largo, ofrece una anchura de 1,82 metros y alcanza el 1,48 de altura. Es un compacto clásico perfecto para familias, pero el maletero es pequeño: 341 litros. Lo mejor de todo es su precio: la versión de acceso está disponible a partir de 24.715 euros.

Quien necesite más, puede optar por la versión familiar, que alcanza los 4,66 metros de largo y ofrece la misma altura y anchura que el modelo convencional. El maletero, eso sí, alcanza los 635 litros y la versión de acceso está disponible en España a partir de 26.840 euros.

Motores y acabados

Los acabados disponibles para el Focus son cuatro: ST Line, ST X, Active, Active X y la ya citada ST, que ofrece 280 CV y monta un 2.3 de gasolina. Ya desde la versión de acceso, el coche llega con un amplio equipamiento en el que no faltan ordenador de a bordo TFT, aire acondicionado, faros antiniebla, elevalunas eléctricos traseros y equipo de sonido, sistema de carga regenerativa inteligente en los MHEV y modo de conducción económico.

El Ford Focus está disponible con motores diesel 1.5 Ecoblue de 115 CV y, también, con propulsores MHEV de gasolina 1.0 de 125 o 155 CV. Como versión top de gama, Ford ofrece un 2.3 Ecoboost de 280 CV disponible a partir de 42.000 euros. Las versiones MHEV no exigen más de 5,4 litros cada 100 km y la diesel se conforma con 5.