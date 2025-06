Tiene mucho del Mercedes Clase G, igual de bonito pero mucho más barato

La popularización de los SUV tuvo (entre otros muchos) un efecto perverso: se sustituyó apariencia por eficacia y, en lugar de ampliar cuota de mercado, los todoterrenos de verdad acabaron convertidos en productos muy difíciles de encontrar, lo que complicó la vida a los profesionales que los necesitan en su día a día. Algunas marcas, y una de ellas es INEOS, quieren cambiar eso y aspiran, ahí es nada, a recuperar un mito como el Land Rover Defender. Y a hacerlo, además, de manera más asequible que como lo ha hecho la actual Land Rover.

La marca británica lo ha dejado claro con su Ineos Grenadier, un coche que cuesta cerca de 100.000 euros, ronda los cinco metros de largo, está disponible sólo con motores diesel y de gasolina y ofrece practicidad, cierto estilo y unas capacidades propias de lo que siempre han sido los verdaderos todoterrenos: herramientas de trabajo. Ahora, quieren repetir éxito con otro modelo, el Fusilier, que se quedará en 4,5 metros y no debería costar más de 60.000 euros. En esa tarea, INEOS se ha encontrado con serios problemas derivados, principalmente, de las dificultades que experimenta Recaro, uno de sus principales productores. No es nada, sin embargo, en lo que no se hayan visto otros fabricantes que comienzan su historia. La solución a esos problemas puede llegar desde China.

¿Cómo es el Fusilier?

El Fusilier, al menos en origen, iba a ser un coche completamente eléctrico y similar en sus formas al Mercedes Clase G, que cuesta unos 150.000 euros, pero la ejecución de esa tarea se ha detenido. Para volverla a abordar con garantías, la marca británica ha empezado a hablar con el gigante Chery. La previsión inicial era que el Fusilier llegase a los concesionarios en 2027, pero no está claro que vaya a cumplirse.

A fecha de hoy, y aunque no lo confirmen, lo que parece ya claro es que Chery cederá a INEOS la plataforma que emplea para montar algunos de los modelos que comercializa bajo las marcas Omoda, Jaecoo o, incluso, Ebro. Desde INEOS se han fijado incluso en un modelo concreto: el iCar V23 y, más en concreto su nueva versión: el V27.

Autonomía extendida

Entre las ventajas del iCar V27 figura su tecnología de autonomía extendida, que combina motores de combustión con baterías y un motor eléctrico. Es, en sí, algo parecido a un PHEV, pero con una diferencia: el coche se mueve gracias a un motor eléctrico al que alimentan de energía baterías capaces de garantizar una autonomía mínima de 200 km. Además, el coche dispone de un motor de gasolina 1.5 que permite que el coche se siga moviendo si la batería se agota y que, además, ayuda a recargarla algo.

Para un todoterreno de verdad, que va a circular por pistas y zonas en las que habrá de todo menos cargadores, una solución así tiene todo el sentido. Si el acuerdo se sustancia, INEOS podría, además, utilizar la infraestructura de fabricación de Chery, que tiene ya fábricas en Europa. En concreto están en Barcelona: en la Zona Franca.