Achraf Hakimi sorprende con su nueva ilusión: es una cantante muy conocida

El futbolista del PSG Achraf Hakimi vuelve a estar en el centro de la atención mediática. En esta ocasión no es por su rendimiento en el campo, sino por los rumores que apuntan a una posible relación con una famosa cantante.

Achraf Hakimi, otra vez en el foco mediático

Achraf Hakimi es uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol europeo en la actualidad. El lateral del Paris Saint-Germain se ha consolidado como una pieza clave dentro del equipo francés gracias a su velocidad, su capacidad ofensiva y su regularidad en la élite del fútbol. Sin embargo, en los últimos años su nombre también ha aparecido con frecuencia en los medios por cuestiones relacionadas con su vida personal. El jugador marroquí ha vivido momentos mediáticos complicados que han generado una gran repercusión pública.

Uno de los episodios más comentados fue la investigación por una presunta agresión sexual denunciada por una joven de 24 años. El caso generó un gran debate mediático en su momento y situó al futbolista en el centro de la atención pública.

A esto se sumó su separación en 2023 de la actriz Hiba Abouk, con quien mantenía una relación muy conocida. La ruptura estuvo acompañada de conflictos relacionados con cuestiones económicas y con la custodia de sus hijos, algo que también ocupó titulares en numerosos medios. Después de esa etapa complicada en su vida personal, el jugador del PSG parece estar viviendo un momento diferente.

Los rumores que lo relacionan con Cardi B

En los últimos días han surgido informaciones que apuntan a una posible relación entre Achraf Hakimi y la cantante estadounidense Cardi B. La artista, una de las figuras más influyentes de la música internacional, ha sido vinculada con el futbolista después de varias coincidencias que no han pasado desapercibidas para los seguidores en redes sociales.

Según diversos reportes, ambos habrían sido vistos juntos durante un partido del Paris Saint-Germain la semana pasada. A partir de ese momento comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre el futbolista y la cantante.

Las redes sociales han jugado un papel importante en la difusión de estas especulaciones. Algunos fans detectaron que Cardi B comenzó recientemente a seguir a Achraf Hakimi en Instagram, algo que rápidamente alimentó los comentarios en internet.

🚨❤️ BREAKING: Cardi B has sparked dating rumours with Achraf Hakimi after the two were reportedly spotted together at a Paris Saint-Germain match last week.



According to reports, the pair may have been seeing each other privately for some time, with fans noticing that Cardi B… pic.twitter.com/NnXkQrQQJG — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 12, 2026

Además, algunas informaciones señalan que ambos habrían coincidido en encuentros privados e incluso que habrían compartido momentos durante el Ramadán, lo que ha aumentado todavía más la curiosidad de los seguidores. Por ahora, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado públicamente la relación.

Reacciones en redes y opiniones divididas

Como suele ocurrir cuando se mezclan el mundo del fútbol y el de la música, los rumores han generado un gran movimiento en redes sociales. Los seguidores de ambos han reaccionado con opiniones muy diversas sobre la posible relación. Algunos fans han mostrado entusiasmo ante la idea de ver a dos figuras mediáticas compartiendo su vida personal. Otros, sin embargo, se han mostrado más cautelosos, recordando las relaciones anteriores de ambos protagonistas.

En el caso de Cardi B, la cantante ha tenido relaciones muy mediáticas en el pasado, especialmente con el rapero Offset y también con el jugador de la NFL Stefon Diggs. Por eso, muchos seguidores observan con curiosidad cualquier nueva etapa sentimental de la artista.

Mientras tanto, Achraf Hakimi continúa centrado en su carrera deportiva con el Paris Saint-Germain. El lateral sigue siendo uno de los futbolistas más importantes del equipo y mantiene su objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel en el fútbol europeo.

Por ahora, lo único seguro es que los rumores han despertado una enorme atención en internet. Y como suele ocurrir con las grandes figuras mediáticas, cualquier detalle relacionado con su vida personal termina generando conversación en todo el mundo.