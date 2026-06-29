MotoGP es la actual denominación común de la categoría reina dentro del Campeonato Mundial de Velocidad. Está considerada la máxima competición dentro de la categoría del motociclismo de velocidad.

La primera competición de la conocida a día de hoy como categoría MotoGP fue en 1949 bajo el nombre de “500cc”. Se trataba de las motos de mayor cilindrada y potencia. Ya en el año 2002 la categoría reina de motos cambiaba de nombre, pasando a llamarse definitivamente MotoGP.

El año 2002 trajo muchos cambios en la categoría reina del Campeonato Mundial de Velocidad, no solo en el nombre si no también en la cilindrada y formato de los motores. La categoría reina se caracterizaba hasta dicho año por usar motores de dos tiempos con una cilindrada de 500cc. Éstos, además, convivieron durante dicho año con otros motores, en este caso de cuatro tiempos y con cilindrada de 990cc. Así, rápidamente se marcó la diferencia haciendo que en 2003 desaparecieran todos los motores de dos tiempos y se diera paso definitivamente a los motores de 4 tiempos. Este gran paso hizo que se consiguiera mayor eficiencia, rendimiento y además menor contaminación.

Sin embargo, la normativa volvió a cambiar cuando la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) redujo el cubicaje a 800cc en el año 2007. En la actualidad, tras otro cambio en 2012, la cilindrada máxima para la categoría reina es de 1000cc

A nivel de estructura, MotoGP está compuesta por 22 pilotos repartidos en 11 equipos, lo que hacen que cada escuadra está representada con 2 pilotos en la parrilla. Los fabricantes que tienen presencia en esta categoría reina son Ducati, Yamaha, Honda, KTM, Aprilia y Suzuki. En cuanto a su celebración, la temporada comienza en marzo y finaliza en noviembre, lo que conlleva un total de 19 circuitos repartidos por todo el mundo.

Además de MotoGP, el Campeonato Mundial de Motociclismo está compuesto por dos categorías más. Por un lado está Moto3, que es la categoría de menor cilindrada (cuatro tiempos y 250cc). Está pensada especialmente para dar una oportunidad a que los jóvenes y prometedores pilotos puedan despuntar y mostrar su talento. Por otro lado se encuentra Moto2, que es la categoría de cilindrada intermedia entre MotoGP y Moto3. Cuenta con motores cuatro tiempos de 600cc y es el escalón previo a la categoría reina. Ahí es donde los pilotos con mayor bagaje en un futuro no muy lejano ya luchan por ser los mejores y hacerse un sitio dentro de la categoría reina.