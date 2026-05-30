LaLiga EA Sports, Primera División de Fútbol en España

LaLiga EA Sports es la Primera División de Fútbol en España, la máxima competición nacional de fútbol. Nació a finales de los años 20, siguiendo los pasos del Reino Unido. En un primer momento, la categoría solo estaba compuesta por 10 equipos, aunque el número de participantes se amplió a mediados de los años 30. Esto ocurrió justo antes de que la Liga se suspendiera en 1936, con el estallido de la Guerra Civil Española. Este parón afectó a Primera y Segunda División y perduró hasta el fin del conflicto bélico. Desde la temporada 1939-1940 hasta ahora, la competición se ha disputado con continuidad, aunque bajo distintos nombres. Primero fue conocida como Campeonato de Liga de Primera División y, desde 1984-1985, se llama Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División. Actualmente, también recibe el nombre de Liga Santander, después de haber sido llamada Liga BBVA durante algunos años. A día de hoy, la competición se disputa entre 20 equipos que se enfrentan a 38 jornadas. Los clubes se cruzan dos veces, de modo que todos los equipos hacen de anfitriones 19 veces y visitan otros campos en otras 19 ocasiones. Al final de la temporada, se proclama campeón el que más puntos haya obtenido y descienden a segunda los tres últimos clasificados. En caso de empate, el goal average es decisivo.

Equipos ganadores de Liga

En la historia de Primera, ha habido 9 equipos de fútbol que se han proclamado campeones: F.C. Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid, Betis, Valencia C.F., Sevilla C.F., Atlético de Madrid, Real Sociedad y R.C.D. La Coruña. El club que más veces se ha llevado el título ha sido el Real Madrid, campeón en 32 ocasiones. Le siguen el Barça, con 24 títulos de Liga, y el Atlético de Madrid, con 10. Los 32 títulos del máximo campeón se distribuyen de este modo: - Años 30: dos títulos. - Años 50: cuatro títulos. - Años 60: ocho títulos. - Años 70: cinco títulos. - Años 80: cinco títulos. - Años 90: tres títulos. - 2000-2010: cuatro títulos. - 2010-2016: un título. Desde la entrada del siglo XXI, su eterno rival es quien ha ganado más veces el título de campeón de Liga. El Barça, que fue el primer vencedor de la competición, ha ganado la Liga ocho veces desde el año 2.000. En esa temporada se produjo la victoria del R.C.D. La Coruña. El Valencia se llevó el título en 2002 (por primera vez desde 1971) y 2004, y el Atlético de Madrid, en 2014.

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