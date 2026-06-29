Hablar de motor o de la máxima y más prestigiosa competición en el campo del automovilismo es hacer referencia al Campeonato Mundial de Fórmula Uno, conocido simplemente como Fórmula Uno o F1. Este es dirigido y gestionado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Haciendo un poco de historia podemos decir que el primer Gran Premio de Fórmula Uno fue en 1950 en el prestigioso circuito de Silverstone (Inglaterra) donde ganó el piloto italiano Nino Farina.

Cada carrera de Fórmula Uno se le denomina “Gran Premio” y se desarrolla a lo largo de tres días coincidiendo siempre en fin de semana. A la sesión del viernes se le denomina “entrenamientos libres” y es el momento donde los pilotos aprovechan para adaptar y poner a punto el monoplaza. La jornada del sábado se divide en dos partes: en un inicio se desarrollan entrenamientos libres y a continuación comienza la clasificación oficial que determinará el orden de salida en la parrilla. El domingo es el día más visual e importante ya que es el día de la carrera.

Durante la jornada de clasificación del sábado los pilotos se juegan los puestos de salida para la carrera. En 2006 cambió el formato de clasificación consistiendo en tres sesiones denominadas Q1, Q2 y Q3 donde los pilotos más lentos quedan eliminados y los más rápidos pasan a la siguiente sesión, siendo la Q3 la última y donde el que obtenga mejor tiempo logrará la Pole Position, es decir, salir en la primera posición de la parrilla.

La carrera de Fórmula 1 se celebra en circuitos circulares, ya sean permanentes o urbanos, donde el número de vueltas viene determinado por la distancia del circuito. Una carrera de F1 no puede sobrepasar los 305 kilómetros ni superar las dos horas de duración.

El sistema de puntuación desde 2019 premia a los 10 primeros clasificados y como novedad desde dicho año la F1 premia con 1 punto al piloto que consiga la vuelta más rápida de carrera.

En total, la Fórmula Uno lo componen un total de 20 pilotos pertenecientes a 10 escuderías que participan en 21 Gran Premios repartidos por todo el mundo. La temporada empieza en marzo con el Gran Premio de Australia y finaliza en diciembre en el Gran Premio de Abu Dabi.