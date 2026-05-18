Adidas ofrece a Pedri un contrato multimillonario que puede cambiar por completo su vida

Hace tiempo que Pedri dejó de ser solo una promesa del FC Barcelona. El canario ya es uno de los futbolistas más importantes del equipo y también una de las caras más reconocibles del fútbol español. Cuando está bien físicamente, el Barça juega diferente. Tiene esa capacidad de hacer fácil lo complicado y de controlar los partidos con una naturalidad que no suele verse en jugadores tan jóvenes. Y todo eso no solo llama la atención dentro del fútbol y también fuera.

Pedri se ha convertido en una imagen muy potente

En el Barça saben perfectamente el impacto que tiene Pedri. La afición le adora, en la selección española es indiscutible y fuera del campo transmite una imagen muy distinta a la de muchas estrellas actuales. No necesita grandes gestos ni declaraciones llamativas para generar atención.

Su forma de comportarse, la tranquilidad que transmite y su manera de entender el fútbol le han convertido en uno de esos jugadores que caen bien incluso a aficionados de otros equipos. Y eso, para las grandes marcas, vale muchísimo dinero. Por eso Adidas lleva tiempo trabajando para convertirle en una de sus imágenes principales de cara a los próximos años. La marca alemana cree que Pedri puede ser uno de los futbolistas más importantes de la nueva generación y quiere apostar fuerte por él antes de que su valor siga creciendo todavía más.

Además, el momento parece perfecto. Después de la Eurocopa y con el próximo Mundial cada vez más cerca, la figura del centrocampista canario no deja de crecer.

El acuerdo sería uno de los más grandes de su carrera

Las negociaciones están bastante avanzadas y la idea de Adidas es ofrecerle un contrato de muchos años, con cifras que lo colocarían entre los futbolistas españoles mejor pagados a nivel publicitario. No sería simplemente un patrocinio para usar botas o aparecer en anuncios.

🚨 PEDRI SIGNS LIFETIME ADIDAS DEAL

Barcelona's golden boy just secured his future off the pitch too.



💰 30M€ contract

⏳ For LIFE

👟 One of the biggest boot deals in Spanish football history



Worth it for Adidas? 👇 (vía @edu17burgos) pic.twitter.com/mGW2LZncgy — Barca Xtra (@Barcaxtr) May 18, 2026

La intención es convertir a Pedri en una de las caras visibles de la marca a nivel internacional. Algo parecido a lo que ya ocurre con Jude Bellingham o incluso con Lamine Yamal, otro futbolista por el que Adidas también ha apostado muchísimo. Y sinceramente, no parece una locura. Porque cuando uno ve jugar a Pedri, entiende rápido por qué genera tanto interés.

Tiene talento, personalidad y además transmite una sensación de futbolista diferente. Quizá no sea el jugador más mediático del mundo, pero sí uno de esos futbolistas que gustan muchísimo a la gente que realmente disfruta viendo fútbol.

En el Barça celebran este crecimiento

Dentro del club esta noticia también se interpreta como algo muy positivo. El Barça necesita volver a tener futbolistas importantes a nivel mundial y Pedri es uno de los nombres sobre los que quieren construir el futuro. Porque más allá de los títulos o de los números, da la sensación de ser un jugador muy identificado con el club. Y eso en Barcelona siempre se valora muchísimo.

Además, después de varios años complicados económicamente, tener jugadores tan cotizados también ayuda a reforzar la imagen internacional del equipo. Adidas incluso prepara un evento especial en Barcelona para presentar oficialmente esta nueva etapa junto al futbolista. Un detalle que demuestra el nivel de importancia que le dan dentro de la compañía.

La realidad es que Pedri ya no es solo una joven estrella con futuro. Ahora mismo es uno de los nombres más fuertes del fútbol español y todo apunta a que su impacto seguirá creciendo muchísimo en los próximos años. Y viendo cómo habla de fútbol, cómo juega y cómo se comporta fuera del campo, cuesta pensar que toda esta historia vaya a cambiarle demasiado.