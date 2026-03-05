Álvaro Morata dedica una felicitación especial a su exmujer Alice Campello

La modelo e influencer Alice Campello ha celebrado su 31 cumpleaños en un momento distinto de su vida personal. Entre los muchos mensajes que recibió en redes sociales destacó el de Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, que quiso tener un gesto especial con la madre de sus hijos.

Un cumpleaños en una nueva etapa personal

Alice Campello cumple 31 años atravesando una etapa diferente en su vida. Después de su separación con Álvaro Morata, la empresaria e influencer ha comenzado un nuevo capítulo personal, marcado por la tranquilidad y el enfoque en su familia y sus proyectos profesionales.

La historia entre Alice y Morata ha sido muy seguida por los fans en redes sociales. Durante años compartieron momentos de su vida juntos, desde viajes y celebraciones hasta el nacimiento de sus hijos. Su relación fue una de las más mediáticas dentro del mundo del fútbol y el entretenimiento. Sin embargo, hace un tiempo ambos decidieron poner fin a su relación sentimental. A pesar de haber intentado darse una nueva oportunidad hace aproximadamente un año, finalmente entendieron que el camino en pareja no era el adecuado para ellos.

La separación no ha significado un distanciamiento total. Al contrario, tanto Morata como Campello han demostrado públicamente que mantienen una relación basada en el respeto y en el bienestar de sus hijos. Los dos comparten una prioridad clara: la familia.

El gesto de Morata que llamó la atención en redes

En medio de las muchas felicitaciones que Alice Campello recibió por su cumpleaños, hubo una que destacó especialmente. Álvaro Morata decidió dedicarle unas palabras públicas a través de sus redes sociales. El delantero español compartió en una historia de Instagram una fotografía de la modelo acompañada de un mensaje sencillo pero significativo:

“Feliz cumple. Disfruta de tu día”.

Aunque el mensaje fue breve, el gesto no pasó desapercibido. Los seguidores de ambos reaccionaron rápidamente, destacando la naturalidad con la que mantienen su relación después de la ruptura.

En el mundo del fútbol, donde la vida personal de los jugadores suele estar muy expuesta, no siempre es habitual ver relaciones tan cordiales tras una separación. En este caso, Morata y Campello han mostrado una actitud que muchos consideran ejemplar. El delantero, que actualmente sigue centrado en su carrera deportiva y en su rendimiento en competiciones como LaLiga y torneos internacionales con la Selección de España, ha dejado claro en varias ocasiones el cariño y el respeto que sigue sintiendo por Alice.

Una relación que cambia, pero no desaparece

A lo largo del tiempo, Álvaro Morata ha hablado en más de una ocasión sobre la importancia de Alice Campello en su vida. Incluso después de su separación, el futbolista ha reconocido que siempre ocupará un lugar especial en su historia personal.

En diferentes entrevistas, el delantero ha llegado a afirmar que Alice es el amor de su vida, aunque las circunstancias hayan llevado a ambos a seguir caminos distintos. Una declaración que refleja el profundo vínculo que mantienen.

La clave de esa relación ahora se centra en su papel como padres. Ambos comparten la responsabilidad de criar a sus hijos y han demostrado que su prioridad es ofrecerles estabilidad y cariño. Ese vínculo familiar explica gestos como el que Morata tuvo en el cumpleaños de Alice. Más allá de la relación sentimental, existe una conexión basada en el respeto, la amistad y el compromiso con su familia.