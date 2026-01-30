Anna Lewandowska habla sobre el futuro de Robert Lewandowski en el Barça: “Tenemos que exprimir este tiempo”

Robert Lewandowski vive un momento especial en el FC Barcelona. Feliz en la ciudad, integrado en el club y arropado por su familia, el delantero polaco afronta una temporada cargada de emoción mientras su futuro sigue abierto.

Un Lewandowski feliz en Barcelona, dentro y fuera del campo

Hay futbolistas que transmiten sensaciones más allá del césped, y Robert Lewandowski es uno de ellos. A pesar del paso del tiempo y de las inevitables preguntas sobre su edad, el delantero se muestra cómodo, motivado y plenamente integrado en la vida del FC Barcelona. En Barcelona ha encontrado estabilidad, no solo deportiva, sino también personal.

Esa felicidad se refleja en su rendimiento, en su actitud con el vestuario y, sobre todo, en la manera en la que vive el día a día junto a su familia. El entorno del futbolista siempre ha sido clave en su carrera y, en esta etapa final como blaugrana, ese apoyo cobra aún más importancia. Barcelona no es solo un destino profesional: es un hogar temporal que Lewandowski y los suyos están disfrutando intensamente.

El delantero polaco sigue siendo una referencia en LaLiga, una pieza importante en el ataque azulgrana y un nombre propio dentro del vestuario. Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora continúan marcando diferencias, incluso en un Barça en plena transición deportiva.

Anna Lewandowska y unas palabras que invitan a la reflexión

Quien mejor conoce ese equilibrio entre fútbol y vida personal es Anna Lewandowska. La esposa del delantero ha hablado abiertamente sobre el momento que atraviesan y sobre el futuro de Robert Lewandowski en el Barça, dejando una reflexión tan sincera como emotiva.

“Veremos cómo va esta temporada en Barcelona, porque lo más probable es que sea la última de mi marido… así que tenemos que exprimir este tiempo”, explicó. Unas palabras que no suenan a despedida inmediata, pero sí a conciencia plena de que cada etapa tiene un final.

Anna insiste en la idea de disfrutar. De cada partido en el Camp Nou, de cada encuentro con los aficionados, de cada experiencia que ofrece el fútbol de élite. Porque, como ella misma apunta, llegará un día en el que todo esto se echará de menos. El mensaje no es de nostalgia, sino de gratitud y presencia.

🚨🎙️| Anna Lewandowska (Lewandowski’s wife): “We’ll see how this season in Barcelona goes, because, let’s say, it will most likely be my husband’s last... so we have to squeeze this time like a lemon. Let’s enjoy every moment, every match, every meeting with the fans, because one… pic.twitter.com/LfOHndGiYo — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 30, 2026

Sus declaraciones han tenido un fuerte impacto en el entorno del club y entre los seguidores, que ven en Lewandowski no solo a un goleador, sino a un profesional comprometido y consciente del privilegio que supone vestir la camiseta del Barça.

El futuro, abierto y sin decisiones cerradas

Eso sí, Anna Lewandowska ha querido dejar claro que no se trata del final de la carrera de su marido. El futuro de Lewandowski sigue en el aire. No hay anuncios oficiales, ni decisiones definitivas, ni una hoja de ruta marcada. Todo dependerá del rendimiento, de las sensaciones y de cómo evolucione la temporada.

En el FC Barcelona también son prudentes. El club valora la aportación del delantero, su impacto mediático y su influencia dentro del grupo. Pero el fútbol moderno obliga a mirar a medio plazo, especialmente cuando se trata de jugadores veteranos y de una planificación deportiva exigente. Por ahora, la consigna es clara: disfrutar el presente. Lewandowski es feliz en Barcelona, su familia es un pilar fundamental y el vínculo con la afición sigue siendo fuerte. Lo que venga después se decidirá más adelante.