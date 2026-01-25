Ben Shelton rompe el silencio tras el contrato millonario de su novia futbolista Trinity Rodman

El deporte de élite, el fútbol femenino y el éxito profesional vuelven a cruzarse en una historia personal. Ben Shelton se pronuncia tras el histórico contrato de Trinity Rodman, que la convierte en la jugadora mejor pagada del mundo.

Una pareja que une dos deportes de élite

Ben Shelton no es un nombre cualquiera. El joven tenista estadounidense se ha consolidado como uno de los talentos emergentes más seguidos del circuito, con un estilo potente, carisma y una progresión meteórica en los grandes torneos. Su relación con Trinity Rodman, sin embargo, ha captado la atención más allá del tenis.

Rodman es una figura clave en la NWSL, la liga profesional de fútbol femenino en Estados Unidos, y una de las jugadoras más mediáticas de su generación. Su impacto dentro y fuera del campo ha sido constante, y su crecimiento deportivo ha ido de la mano de una mayor visibilidad del fútbol femenino a nivel global.

La pareja ha mantenido siempre un perfil discreto, compartiendo apoyo mutuo desde la distancia que imponen sus calendarios deportivos. Pero esta vez, el momento merecía palabras públicas.

“Muy orgulloso”: el mensaje de Shelton

Tras conocerse la noticia del contrato millonario que convierte a Trinity Rodman en la futbolista mejor pagada del mundo, Ben Shelton no tardó en reaccionar. El tenista se mostró “muy orgulloso” de su pareja, destacando no solo el logro económico, sino todo el camino recorrido para llegar hasta ahí.

Para Shelton, el éxito de Rodman es el reflejo del trabajo constante, la disciplina y la resiliencia que exige el deporte profesional. En un entorno históricamente desigual para las mujeres, este acuerdo representa mucho más que una cifra: es un símbolo de reconocimiento y progreso.

El contrato no solo consolida a Rodman como referente del fútbol femenino, sino que también envía un mensaje claro a las nuevas generaciones: el talento y el esfuerzo pueden, por fin, recibir una recompensa acorde a su impacto.

Un paso histórico para el fútbol femenino

La renovación de Trinity Rodman con el Washington Spirit marca un antes y un después. El acuerdo la sitúa en la cima salarial del fútbol femenino, reforzando el crecimiento de la NWSL y el interés comercial por sus estrellas. Para la liga, es una declaración de intenciones. Para las jugadoras, una puerta que se abre.

Breaking: Trinity Rodman has signed a new three-year contract with the Washington Spirit.



Rodman's new multi-million dollar deal makes her the highest paid women's soccer player in the world, according to her agent. pic.twitter.com/C35PLepAyN — ESPN (@espn) January 22, 2026

Rodman, además, representa una nueva era: joven, competitiva, mediática y consciente de su papel como referente. Su éxito no se limita al campo de juego, sino que también influye en patrocinadores, audiencias y en la percepción global del fútbol femenino. Ben Shelton, desde su propio camino en el tenis, entiende bien lo que supone cargar con expectativas, presión y exposición mediática. Su mensaje de apoyo conecta desde la experiencia compartida de dos atletas que crecen bajo el foco público.

Admiración, apoyo y futuro

Lejos de la rivalidad o los egos, la historia de Shelton y Rodman habla de admiración mutua. Él sigue avanzando en el circuito ATP. Ella hace historia en el fútbol. Ambos representan a una generación que entiende el éxito como algo compartido.

El contrato de Trinity Rodman no solo la convierte en la jugadora mejor pagada del mundo, sino que también refuerza la conversación sobre igualdad, reconocimiento y profesionalización del deporte femenino. Y la reacción de Ben Shelton, sincera y orgullosa, añade un componente humano a un logro que ya es histórico. Mientras cada uno continúa su carrera en lo más alto, su historia demuestra que el apoyo, dentro y fuera del deporte, también forma parte del triunfo.