Borja Iglesias lanza un mensaje inesperado sobre Aitana Bonmatí y Alexia Putellas

Borja Iglesias ha dejado una de las reflexiones más comentadas de los últimos días. El delantero del Celta de Vigo ha hablado sobre el negocio del fútbol y sus palabras han puesto el foco en el fútbol femenino.

Una reflexión que no ha pasado desapercibida

Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, es uno de los futbolistas más reconocidos del panorama actual en LaLiga. Más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego, el atacante gallego también destaca por su forma de expresarse y por no tener miedo a opinar sobre temas que van más allá del fútbol. En una reciente intervención, el jugador fue preguntado sobre el lado empresarial del fútbol, un tema que genera cada vez más debate dentro del deporte. La respuesta de Borja Iglesias no dejó indiferente a nadie.

El futbolista quiso poner el foco en una cuestión que suele generar discusión: la comparación entre el fútbol masculino y el fútbol femenino en términos económicos. Lejos de seguir el discurso habitual, Iglesias optó por una reflexión que sorprendió a muchos.

El delantero afirmó que, aunque mucha gente considera que el fútbol femenino genera menos que el masculino, hay casos concretos que demuestran lo contrario. En ese momento mencionó directamente a dos de las grandes figuras del fútbol femenino actual: Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

🚨🤯💰Borja Iglesias who plays for Celta de Vigo was asked about the business side of football and this was his answer :



🗣️“People say women’s football doesn’t generate as much as men’s, but Aitana Bonmatí or Alexia Putellas generate more than I do.” pic.twitter.com/MMhq6Bli8t — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 17, 2026

Aitana y Alexia, referentes dentro y fuera del campo

Las palabras de Borja Iglesias no fueron casuales. Tanto Aitana Bonmatí como Alexia Putellas son dos de las futbolistas más influyentes del fútbol mundial.

Ambas jugadoras del FC Barcelona Femenino han logrado un reconocimiento que va mucho más allá de lo deportivo. Sus éxitos en el campo, sumados a su impacto mediático y su presencia en el ámbito internacional, las han convertido en referentes del crecimiento del fútbol femenino.

Aitana Bonmatí ha destacado por su talento, su visión de juego y su capacidad para dominar el centro del campo. Por su parte, Alexia Putellas se ha consolidado como una líder dentro y fuera del terreno de juego, siendo una de las figuras más representativas del fútbol femenino en los últimos años.

Cuando Borja Iglesias afirmó que ambas generan más que él, no solo estaba hablando en términos económicos. También hacía referencia al impacto global que tienen como referentes del deporte. Su mensaje pone en valor el crecimiento del fútbol femenino, que en los últimos años ha experimentado un aumento significativo en visibilidad, audiencia y reconocimiento.

Un mensaje que abre el debate

Las declaraciones de Borja Iglesias han generado conversación en redes sociales y en distintos medios deportivos. Muchos han aplaudido su postura, considerándola una forma de reconocer el trabajo y la influencia de las futbolistas.

En un momento en el que el fútbol femenino sigue creciendo, mensajes como este ayudan a cambiar la percepción que existe sobre su impacto real en el deporte. El delantero del Celta no solo defendió el fútbol femenino, sino que también cuestionó ciertos prejuicios que todavía existen en torno a su valor dentro del mercado deportivo.

El fútbol está cambiando, y cada vez son más los protagonistas que reconocen la importancia de dar visibilidad a todas sus categorías. Las palabras de Borja Iglesias reflejan esa evolución. Mientras tanto, tanto Aitana Bonmatí como Alexia Putellas siguen centradas en sus respectivos objetivos deportivos con el FC Barcelona, demostrando en cada partido por qué son dos de las grandes estrellas del fútbol actual.