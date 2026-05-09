Caos total en el Olympique de Marsella: Aubameyang acaba apartado tras un incidente surrealista

El Olympique de Marsella atraviesa uno de los momentos más extraños y tensos de su temporada. Cuando el equipo se juega buena parte de sus opciones europeas en la Ligue 1, una polémica protagonizada por Pierre-Emerick Aubameyang ha provocado un auténtico terremoto dentro del club francés.

Un incidente inesperado sacude al Marsella

Lo que debía ser una noche tranquila dentro de la concentración del Olympique de Marseille terminó convirtiéndose en un episodio completamente surrealista. Según varias informaciones publicadas en Francia, Pierre-Emerick Aubameyang protagonizó un incidente en el complejo deportivo de La Commanderie que obligó al club a reaccionar inmediatamente.

El delantero gabonés habría cogido un extintor y lo utilizó dentro de las instalaciones del equipo mientras varios integrantes de la expedición descansaban antes de un partido clave de Ligue 1. La situación terminó afectando directamente a Bouabdellah Tahri, miembro importante de la dirección deportiva del club francés.

Según medios franceses, Aubameyang roció tanto al dirigente como parte de sus objetos personales y de la habitación donde se encontraba descansando. Aunque posteriormente aseguró que solo quería “animar el ambiente”, dentro del Marsella consideraron que había cruzado una línea importante.

La reacción fue inmediata. El Olympique de Marseille decidió apartar temporalmente al delantero de la convocatoria para el decisivo encuentro frente al Le Havre AC.

🚨🚨| BREAKING: Pierre-Emerick Aubameyang has been 𝐋𝐄𝐅𝐓 𝐎𝐔𝐓 of the Olympique de Marseille squad for the trip to Le Havre AC after reportedly spraying Bob Tahri with a fire extinguisher.



[@lequipe] pic.twitter.com/2jvUj8qZ7p — CentreGoals. (@centregoals) May 9, 2026

Aubameyang pide disculpas, pero el club toma medidas

Tras el incidente, Aubameyang fue citado rápidamente por la dirección deportiva y el cuerpo técnico del Marsella para ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido. El futbolista se mostró arrepentido y pidió disculpas tanto al club como a Bouabdellah Tahri.

Sin embargo, el arrepentimiento no evitó la sanción interna. El Olympique de Marsella consideró necesario lanzar un mensaje claro al vestuario en un momento especialmente delicado de la temporada. La lucha por los puestos europeos en la Ligue 1 obliga al club a mantener máxima concentración y disciplina dentro del grupo.

La situación resulta todavía más llamativa porque Aubameyang había sido uno de los futbolistas más importantes del equipo durante gran parte del curso. El delantero suma 13 goles y 10 asistencias entre todas las competiciones, cifras que reflejan su peso ofensivo dentro del conjunto francés.

Aun así, el rendimiento colectivo del Marsella ha caído notablemente en la segunda mitad de temporada y la tensión alrededor del equipo ha ido aumentando con el paso de las jornadas. Dentro del club consideran que cualquier distracción puede tener consecuencias deportivas muy graves en este tramo decisivo. Por eso, pese a la importancia futbolística del jugador, la directiva entendió que debía actuar con firmeza para evitar que el incidente dañara todavía más la imagen interna del grupo.

El Marsella intenta evitar más tensión interna

La sensación en Francia es que este episodio refleja el complicado momento que vive actualmente el Olympique de Marseille. El equipo atraviesa semanas de muchísima presión y el ambiente dentro del vestuario parece cada vez más inestable.

Pierre-Emerick Aubameyang, con 36 años, sigue siendo uno de los líderes más experimentados de la plantilla. Precisamente por eso, dentro del Marsella esperaban otro tipo de comportamiento en una situación tan sensible como la actual.

La sanción también sirve como advertencia interna para el resto del vestuario. El club quiere evitar que la tensión acumulada termine generando más problemas disciplinarios justo cuando el equipo necesita máxima concentración para cerrar la temporada. Mientras tanto, el episodio ya se ha convertido en una de las grandes polémicas del fútbol francés en las últimas horas y ha dejado muy tocada la imagen del delantero gabonés.