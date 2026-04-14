Carlos Alcaraz se deja ver en el concierto de Rosalía durante el ATP de Barcelona

El Carlos Alcaraz aprovecha su estancia en el Barcelona Open Banc Sabadell para disfrutar del espectáculo de Rosalía en la ciudad condal.

Una pausa entre partidos… con música en directo

En plena semana de competición en el ATP de Barcelona, Carlos Alcaraz ha demostrado que también sabe desconectar fuera de la pista. El tenista murciano, una de las grandes estrellas del circuito, fue visto entre el público en uno de los conciertos que Rosalía está ofreciendo en la capital catalana dentro de su gira internacional.

Lejos de la presión del tenis profesional, Alcaraz se dejó ver relajado y disfrutando del ambiente. “Vengo a verla un poquito, a disfrutarla”, comentó de forma breve a su llegada, dejando claro que su intención era desconectar durante unas horas antes de volver a centrarse en el torneo.

El Barcelona Open Banc Sabadell, uno de los eventos más importantes del calendario sobre tierra batida, reúne cada año a los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, también deja espacio para momentos más distendidos como este, donde las figuras del deporte se mezclan con el mundo cultural y musical.

Carlos Alcaraz says he's motivated to get the World #1 ranking back in Barcelona:



"Being number one in Barcelona is an extra motivation. I saw that I have to win here if I want to get it back. The battle I have with Jannik is a beautiful one, but I'm focused and with the goal in… pic.twitter.com/CnMaFkBb1K — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 13, 2026

Rosalía conquista Barcelona con su gira

El concierto al que asistió Alcaraz forma parte del “Lux Tour 2026” de Rosalía, una gira que está recorriendo Europa con gran éxito. Tras su paso por ciudades como Madrid y Lisboa, la artista aterrizó en Barcelona con varias fechas programadas que han generado una enorme expectación.

El espectáculo no dejó indiferente a nadie. Con una puesta en escena cuidada al detalle, la cantante ofreció un repertorio lleno de energía, combinando sus grandes éxitos con momentos más íntimos. Además, sorprendió al público incorporando fragmentos en catalán en algunas de sus canciones, un gesto que fue muy bien recibido por los asistentes.

Entre los presentes también se encontraban diversas personalidades del mundo del espectáculo, confirmando que el evento se convirtió en uno de los grandes focos culturales de la semana en la ciudad. Para Alcaraz, la experiencia supuso una oportunidad perfecta para desconectar mentalmente. En un calendario tan exigente como el del tenis profesional, encontrar momentos de ocio es clave para mantener el equilibrio emocional y el rendimiento en pista.

Equilibrio entre competición y vida personal

La presencia de Carlos Alcaraz en el concierto refleja una faceta cada vez más valorada en los deportistas de élite: la capacidad de gestionar la presión y encontrar espacios para el disfrute personal.

El joven tenista sabe que el éxito no solo se construye con entrenamiento y disciplina, sino también con momentos de desconexión que permiten recargar energías. En ese sentido, su paso por el concierto de Rosalía no es una anécdota menor, sino una muestra de cómo equilibra su vida profesional y personal.

Mientras tanto, en lo deportivo, Alcaraz sigue centrado en su objetivo de conquistar el título en el ATP de Barcelona. La competición avanza y cada partido es una prueba exigente en su camino.