Desolado, Fermín López rompe el silencio tras su lesión: "La vida es muy cruel"

Hay lesiones que llegan en el peor momento posible, y la de Fermín López seguramente es una de ellas. El jugador del FC Barcelona estaba viviendo el mejor año de toda su carrera, había conseguido hacerse importante en el equipo y prácticamente tenía un sitio asegurado en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. Pero el fútbol, muchas veces, no entiende de momentos ni de justicia. Y ahora el centrocampista tendrá que ver el torneo desde casa después de una lesión que le ha dejado completamente tocado.

El sueño del Mundial se rompió en cuestión de minutos

Todo ocurrió demasiado rápido. Durante el partido contra el Real Betis, Fermín sintió unas molestias que en un primer momento no parecían demasiado graves. Pero las pruebas médicas terminaron confirmando la peor noticia posible: fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

A partir de ahí, todo cambió, operación, recuperación y adiós al Mundial. Un golpe enorme para un futbolista que llevaba meses peleando por llegar a este momento. Porque Fermín no era simplemente un candidato más para entrar en la convocatoria. Venía de hacer méritos de sobra para tener un papel importante en la selección y eso es lo que más duele. Después de una temporada tan buena, parecía que el premio perfecto iba a ser jugar el Mundial con España.

El mensaje más sincero desde el hospital

Después de pasar por quirófano, Fermín decidió escribir unas palabras en sus redes sociales. El futbolista habló como alguien al que le acaban de quitar un sueño de golpe. “La vida y el fútbol son crueles cuando menos te lo esperas”, escribió el jugador azulgrana. Y la verdad es que cuesta encontrar una frase que resuma mejor lo que le ha pasado.

Aun así, dentro de la decepción, Fermín también quiso mandar un mensaje positivo. Explicó que la operación había salido bien y que ya piensa en volver más fuerte. Además, agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido durante las últimas horas y dejó claro que seguirá animando a la selección desde casa. Las reacciones no tardaron en aparecer. Compañeros, aficionados y mucha gente del mundo del fútbol quisieron enviarle fuerza después de una noticia que ha dejado bastante tocado al entorno azulgrana. Porque Fermín se ha ganado el cariño de la gente a base de trabajo y esfuerzo.

El Barça pierde mucho más que un centrocampista

La lesión también supone un problema importante para el Barça. Esta temporada Fermín ha dado un paso enorme dentro del equipo y se ha convertido en uno de los jugadores más fiables de Hansi Flick. Sus números son muy buenos, pero hay algo que todavía destaca más: la energía con la que juega siempre. Cada vez que entra al campo transmite intensidad, hambre y personalidad, y eso en un club como el Barça vale muchísimo. Por eso dentro del vestuario la noticia ha sentado especialmente mal.

Porque además de perder a un jugador importante, también ven cómo uno de los compañeros que mejor momento atravesaba se queda sin cumplir uno de los grandes sueños de cualquier futbolista. Ahora empieza una recuperación larga. Todavía no hay una fecha exacta para su regreso, aunque todo apunta a que estará varios meses fuera y que incluso podría perderse parte de la pretemporada. Pero si algo ha demostrado Fermín desde que apareció en el primer equipo es que nunca regala nada y siempre encuentra la forma de volver más fuerte.