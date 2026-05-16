Éder Militão desvela que apenas sale de casa tras las acusaciones sobre la contratación de mujeres de compañía

El futbolista del Real Madrid Éder Militao está en el centro de atención tras la noticia de los últimos rumores. El jugador ha aparecido en varias noticias de Brasil sobre una supuesta contratación de mujeres de compañia junto a su amigo Vinícius Júnior. Eder Militao no lo está pasando bien y ha hecho un comunicado a través de las redes sociales para aclarar el asunto.

Militão niega rotundamente todas las acusaciones

Las informaciones comenzaron a circular después de unas declaraciones realizadas por el periodista brasileño Leo Dias. Según esas publicaciones, Militão y Vinícius habrían organizado viajes de varias mujeres desde Brasil hasta Madrid. La noticia no pasó desapercibida y ya está dando mucho que hablar. Aún más con la reciente separación de Vinícius con su novia.

Éder Militao ha intentado obviar las criticas, pero ante toda la polémica no se ha quedado callado. El futbolsita del Madrid ha roto el silencio y ha dejado claro que las acusaciones son falsas, completamente falsas y que no hay ningun tipo de prueba que se pueda demostrar.

El jugador habla del daño emocional que está viviendo

En el comunicado, Militão quiso explicar también cómo está viviendo personalmente todo este episodio. El futbolista confesó que la situación le está afectando muchísimo más de lo que muchos imaginan desde fuera.

🚨 Comunicado de MILITAO para desmentir los rumores que llegan desde Brasil



🇧🇷 Los mismos cuentan que, supuestamente, él y Vini habrían invitado a ciertas mujeres a viajar a España, lo que habría sido definitivo para el fin de la relación de Vini con Virginia.



Dichos rumores… pic.twitter.com/mM3jVlzJxt — Madrid Sports (@MadridSports_) May 15, 2026

El defensa del Real Madrid explicó que ha llegado incluso a cambiar hábitos de su vida diaria debido al impacto que han tenido estas acusaciones en redes sociales y medios de comunicación. Además, el momento personal del jugador hace que toda esta situación resulte todavía más delicada. Militão continúa recuperándose físicamente de una lesión importante mientras espera también el nacimiento de su hijo junto a su pareja, Tainá.

Precisamente por eso, el futbolista insistió especialmente en el daño que considera que estas informaciones están provocando en su familia y en las personas cercanas a él.

El brasileño lamentó que se difundan acusaciones tan graves sin pruebas y dejó claro que su prioridad ahora mismo es proteger a su entorno más cercano de toda la exposición mediática.

Nueva polémica alrededor del Real Madrid

Todo este episodio vuelve a colocar al Real Madrid en el centro del foco mediático en un momento especialmente sensible para el club. La temporada ya venía marcada por muchísima presión deportiva, críticas constantes y varias situaciones incómodas alrededor de algunos futbolistas importantes de la plantilla blanca.

Ahora, este nuevo escándalo relacionado con Militão y Vinícius ha vuelto a generar un enorme ruido mediático, especialmente en Brasil, donde ambos jugadores tienen una repercusión gigantesca.

Por el momento, Vinícius Júnior no ha realizado ninguna declaración pública sobre las informaciones que circulan alrededor de esta polémica. Mientras tanto, Militão sí ha querido cortar rápidamente todos los rumores con un mensaje directo y contundente. La sensación dentro del entorno madridista es que el defensa brasileño ha querido proteger sobre todo a su familia y frenar una situación que empezaba a crecer demasiado en redes sociales.

Mientras continúa recuperándose de su lesión y preparando su regreso a los terrenos de juego, Militão intenta ahora dejar atrás una polémica que durante varios días ha ocupado titulares mucho más allá del fútbol.