El escándalo que salpica a Lewandowski: condenada por estafarle tres millones en la compra de una casa

Una operación inmobiliaria en Mallorca vinculada a Robert Lewandowski y al FC Barcelona ha terminado en condena judicial. La Audiencia Provincial de Baleares impone dos años de prisión por apropiación indebida y administración desleal tras el desvío de más de tres millones de euros.

Una compraventa de lujo que acabó en los tribunales

Lo que comenzó como una discreta compraventa de vivienda de lujo en Mallorca ha terminado convertido en un caso de estafa millonaria con repercusión mediática. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años de prisión a una mujer por apropiación indebida y administración desleal tras desviar más de 3,5 millones de euros procedentes de la venta de un inmueble al delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski.

La operación se cerró sobre una exclusiva propiedad situada en una urbanización de Santa Ponça, uno de los enclaves más cotizados del mercado inmobiliario balear. El comprador era el futbolista polaco, figura clave del Barça y uno de los nombres más mediáticos de LaLiga. La sociedad propietaria del inmueble, Archipassion S.L., ingresó en una cuenta bancaria abierta a su nombre un total de 3.515.666 euros correspondientes a la compraventa.

🚨| Financial scandal in Mallorca: Millions diverted to Lewandowski! 💸⚖️



🚨 A court has sentenced a woman to two years in prison after she diverted more than €3 million from the sale of a luxury home in Mallorca to Robert Lewandowski. The former manager must also return… pic.twitter.com/ITCKmaeXNn — Barca Report (@barcareportx) February 26, 2026

Sin embargo, el procedimiento judicial ha acreditado que dicha cuenta fue abierta sin el conocimiento ni el consentimiento de los otros socios de la empresa, que controlaban conjuntamente el 50% de las participaciones. La administradora única de la sociedad, que poseía el 25%, gestionó en solitario los fondos derivados de la operación inmobiliaria, desencadenando así el conflicto societario que terminó en los juzgados.

El caso ha generado interés no solo por la cuantía, más de tres millones de euros, sino también por la vinculación indirecta con una estrella del fútbol internacional. Aunque Lewandowski no está implicado en ninguna irregularidad, su nombre ha quedado inevitablemente ligado al escándalo judicial.

El desvío de fondos y la condena por apropiación indebida

La sentencia considera probado que, una vez ingresado el importe de la venta, la administradora realizó múltiples movimientos bancarios y transfirió parte sustancial del dinero al patrimonio personal sin justificación. Cuando cesó en el cargo, el saldo de la cuenta apenas superaba los 408.000 euros, una cifra muy inferior al importe inicial de la operación.

El tribunal subraya que los otros socios desconocían la existencia de esa cuenta bancaria y, por tanto, también el desvío de fondos. Esa circunstancia resultó clave para fundamentar la condena por apropiación indebida y administración desleal, dos delitos estrechamente vinculados a la gestión fraudulenta en el ámbito societario.

Además de la pena de prisión, que no supera los dos años, la condenada deberá indemnizar con 1.625.000 euros a los socios perjudicados, en concepto de responsabilidad civil. La resolución judicial es firme, ya que ninguna de las partes ha anunciado recurso. No obstante, la ejecución de la pena de cárcel ha quedado suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir y cumpla con el pago de la indemnización. La suspensión se debe a que carece de antecedentes penales y la condena impuesta no excede el límite legal para evitar el ingreso efectivo en prisión.

Repercusión mediática y contexto deportivo

Aunque el procedimiento se centra en un conflicto empresarial, la notoriedad del comprador ha amplificado el impacto informativo. Robert Lewandowski, goleador del FC Barcelona y uno de los referentes de LaLiga, se ha visto indirectamente mencionado en titulares que mezclan fútbol, mercado inmobiliario y estafa.

En un momento en el que el Barça compite al máximo nivel en competiciones nacionales e internacionales, cualquier asunto vinculado a sus jugadores adquiere dimensión pública. Sin embargo, conviene subrayar que el delantero no figura como investigado ni perjudicado en la causa, ya que el fraude afectó exclusivamente a la estructura interna de la sociedad vendedora.

El caso pone de relieve la importancia de la transparencia en operaciones inmobiliarias de alto valor, especialmente cuando intervienen sociedades mercantiles y figuras públicas. También evidencia cómo una gestión opaca puede desembocar en delitos económicos con consecuencias penales.