El exfutbolista del RCD Espanyol, Álvaro Aguado, podría ir a prisión por presunta agresión sexual

El caso de Álvaro Aguado ha dado un giro importante tras la petición de la Fiscalía. El exjugador del RCD Espanyol se enfrenta a una posible condena de prisión que ha sacudido al entorno del fútbol.

Una investigación que avanza y una petición contundente

La situación judicial de Álvaro Aguado se complica con el paso de los meses. La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de prisión por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en Barcelona en junio de 2024. Según la acusación, los hechos habrían tenido lugar en el baño de una discoteca de la ciudad, tras una noche de celebración.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, existen indicios suficientes para considerar que el caso debe llegar a juicio. La investigación, que se inició tras la denuncia de una trabajadora vinculada al entorno del club, ha ido recopilando testimonios y pruebas que han llevado a esta solicitud de pena.

Además de la posible condena de cárcel, la Fiscalía plantea medidas adicionales como una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la denunciante durante varios años. También se contempla una indemnización económica por los daños morales y las secuelas psicológicas que, según la acusación, habría sufrido la víctima.

El futbolista se encuentra actualmente sin equipo, después de haber finalizado su etapa en el Espanyol. Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso y será la justicia quien determine finalmente los hechos.

El relato de los hechos y la versión de la acusación

Según la versión recogida por la Fiscalía, el encuentro entre el futbolista y la denunciante comenzó en un ambiente festivo dentro de una discoteca. Ambos coincidieron en una zona reservada y, tras un tiempo juntos, se desplazaron a otra parte del local.

La acusación sostiene que la mujer no se encontraba en condiciones de consentir plenamente debido a su estado, y que en ese contexto se produjo la presunta agresión en el interior de un baño. Siempre según esta versión, la víctima habría manifestado su negativa en varios momentos.

Uno de los elementos que destaca en el relato es que, tras lo sucedido, el propio jugador habría cesado en su conducta y abandonado el lugar. Este aspecto forma parte también de la reconstrucción de los hechos que analiza la justicia.

Como en cualquier proceso de este tipo, es fundamental recordar que se trata de una fase previa al juicio. La presunción de inocencia sigue vigente mientras no exista una sentencia firme. Será en sede judicial donde se valoren todas las pruebas y testimonios.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | La Fiscalía pide 9 años de prisión para Álvaro Aguado.



👉🏼 El exjugador de Espanyol está acusado de agredir sexualmente a una trabajadora del club perico en Opium, en junio de 2024. pic.twitter.com/oivPWdZuo6 — Offsider (@Offsider_ES) April 21, 2026

Impacto en el fútbol y un caso que genera debate

El caso ha tenido un fuerte impacto en el ámbito deportivo. Situaciones como esta suelen generar un amplio debate sobre la conducta de los deportistas fuera del terreno de juego y la responsabilidad que implica su exposición pública.

El nombre de Álvaro Aguado ha pasado de estar ligado al fútbol profesional a protagonizar titulares en la sección de tribunales. Para el entorno del RCD Espanyol, se trata de un episodio delicado que también afecta a la imagen del club, aunque los hechos se sitúan fuera del ámbito estrictamente deportivo.

Más allá del impacto mediático, el proceso seguirá su curso en los juzgados. Las próximas fases serán clave para determinar si el caso llega a juicio oral y cuál será el desenlace final.