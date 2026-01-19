El futbolista Munir se casa con la exmujer de un compañero de vestuario

Munir El Haddadi vuelve a ser protagonista, esta vez lejos del césped. El exjugador del FC Barcelona anuncia su boda con la influencer María Martínez, una relación que ha generado un gran revuelo en redes sociales por su vínculo con un antiguo compañero.

Una pedida de mano que no ha pasado desapercibida

Munir El Haddadi, futbolista con pasado en clubes como el FC Barcelona, el Valencia CF o el Sevilla FC, se ha situado en el centro de la actualidad mediática por motivos personales. El delantero ha anunciado públicamente que se va a casar con la influencer María Martínez, compartiendo en sus redes sociales imágenes de una pedida de mano tan romántica como mediática.

A simple vista, se trata de una noticia habitual en el entorno de una pareja famosa: celebración, fotografías cuidadas y mensajes de amor que rápidamente acumulan miles de reacciones. Sin embargo, el contexto personal de la futura esposa es lo que ha provocado una auténtica tormenta en redes sociales y medios digitales.

Y es que María Martínez no es una figura ajena al mundo del fútbol. La influencer es la exmujer de un antiguo compañero de vestuario de Munir, un detalle que ha generado sorpresa y debate entre aficionados y seguidores del deporte rey.

El vínculo con Rodrigo Moreno y un pasado compartido

La historia adquiere otra dimensión cuando aparece el nombre de Rodrigo Moreno, delantero internacional español que actualmente milita en el Al-Rayyan de Catar. Rodrigo y María Martínez mantuvieron una relación estable durante años y tienen una hija en común, un vínculo que sigue siendo central en la vida de ambos.

Munir y Rodrigo compartieron vestuario durante su etapa en el Valencia CF, cuando el delantero hispano-brasileño atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. En aquella etapa, Rodrigo y María formaban una pareja consolidada y muy discreta, alejada del foco mediático pese a la relevancia futbolística del jugador.

Con el paso del tiempo, la relación entre Rodrigo Moreno y María Martínez llegó a su fin. La separación se produjo de forma discreta y sin polémicas públicas, priorizando siempre el bienestar de su hija. Años después, y ya con caminos personales totalmente distintos, la vida ha vuelto a cruzar a María con Munir El Haddadi.

🎂 3️⃣3️⃣ #Rodrigo Moreno

Delantero hispano-brasileño del Al-Rayyan SC de Catar. El internacional por España ganó la Euro Sub-21 2013 y la Liga de Naciones de la UEFA 2022/23 y ha jugado en el Real Madrid Castilla CF, Bolton Wanderers FC, SL Benfica, Valencia CF y Leeds United FC. https://t.co/5vnRk2ICRg pic.twitter.com/9PHeHH0SaA — 𝙑𝙤𝙡𝙩𝙖𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙨 (@voltasport) March 6, 2024

Revuelo en redes y silencio desde el entorno futbolístico

El anuncio de la boda ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores celebran la felicidad de la pareja, otros se centran en el contexto personal y emocional de una relación que conecta directamente con un pasado compartido en el vestuario. El término “compañero de vestuario” se ha convertido en una de las keywords más repetidas en los debates digitales.

Ni Munir ni Rodrigo Moreno han hecho declaraciones públicas más allá de lo compartido en sus perfiles personales. El futbolista del Al-Rayyan mantiene un perfil bajo, centrado en su carrera en Catar, mientras que Munir parece decidido a vivir este nuevo capítulo con naturalidad.

En un mundo como el del fútbol profesional, donde lo personal y lo mediático se mezclan constantemente, esta historia vuelve a demostrar que las relaciones humanas no entienden de camisetas ni de etapas deportivas. Munir El Haddadi inicia ahora una nueva etapa vital, lejos de los focos deportivos, pero bajo la atenta mirada de una opinión pública que no deja pasar ningún detalle.